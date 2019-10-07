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Совершенно бесплатно: Италия объявила акцию для туристов

Нововведение начинает действовать с воскресенья, 6 октября

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:07
В Италии решили возобновить бесплатное посещение музеев
В Италии решили возобновить бесплатное посещение музеев
Фото: Depositphotos

Власти Италии, которые ввели новые ограничения для туристов, возвращают схему бесплатного входа в государственные музеи и места археологических раскопок в первое воскресенье каждого месяца, которую отменили при прежнем правительстве. Нововведение начинает действовать с воскресенья, 6 октября. Об этом сообщает The Local.

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К слову, возможность бесплатного входа не будет действовать в памятниках, которыми управляют местные органы власти, а не государство. Однако теперь туристы смогут свободно посетить всемирно известные достопримечательности – Колизей, Помпеи, Галерею академии во Флоренции, королевский дворец в Казерати и замок Мирамаре в Триесте.

Более 15 млн посетителей воспользовались возможностью бесплатного входа в воскресенье с 2014 года, когда начала действовать акция.

Ранее "Сегодня" уже сообщали, чтовласти Рима запретили купаться в фонтанах – это нарушение будет стоить до 900 евро. Кроме того, в Италии туристов может ждать и другой подвох – покупателям подделок на итальянских пляжах грозит до 7 тыс. евро штрафа.

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Источник: Сегодня
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