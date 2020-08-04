Как научиться делать отличные фото в путешествии: лайфхаки от известного фотографа

Киевский фотограф рассказал, как красиво снимать в путешествиях на фотоаппарат и телефон

Фотография приносит удовольствие, вдохновение и позволяет сохранить значимые моменты надолго. Однако в путешествиях бывает трудно получить желанный кадр. Сегодня.Lifestyle подготовили советы для тех, кто хочет привезти из поездок незабываемые фото.

Мы пообщались с киевским репортажным и студийным фотографом Константином Совой, который также снимает и в путешествиях. Константин основал "Киевскую школу фотографии", и часто ездит с учениками в выездные фототуры по Украине и за границу.

Фотограф Константин Сова Фото: facebook.com/fotosova

Как сделать красивое фото в путешествии

Чтобы получить хорошее фото, важно использовать ракурс при съемке объекта. Не повторяйте стандартный ракурс, снятый уже больше 1000 раз. Наделяйте смыслом сюжет своего снимка: снимая известную достопримечательность, попробуйте "встроить" в нее людей, которые проходят рядом. То есть, немного усложните снимок, наделите его своим смыслом.

Также важно фотографировать в режимное время – когда солнце светит не прямо сверху, как в полдень, а присутствует интересный боковой свет.

Лондон / Фото: Константин Сова

Если вы хотите привезти из поездки фотографии, которые сможете напечатать в большем размере, вам стоит снимать на фотоаппарат, а не на мобильный телефон. Фотоаппарат должен быть компактным, не очень тяжелым, и с зум-объективом, позволяющим приближать объекты на фото.

Константин Сова говорит, что сейчас в моду вошли беззеркальные камеры. Они небольшие, но их функционал позволяет выполнить любую задачу. Среди производителей лидируют камеры Sony, за ними идет Fujifilm, Canon и Nikon. Любая из этих камер поможет вам сделать прекрасные снимки, но они имеют недостаток – они дорогие, а объективы к ним еще дороже.

Если у вас нет фотоаппарата, не расстраивайтесь. Современные мобильные телефоны позволяют делать отличные фотографии, и для соцсетей этого больше чем хватает.

Фотограф рассказал, как красиво снимать в путешествиях Фото: photoschool.kiev.ua/konstantin-sova

Особенности портретной съемки

Для съемки красивого портрета важна идея. Нужно придумать, на каком фоне снимать сюжет, и подобрать место для съемки. Важно видеть и понимать, как падает свет – тогда все будет правильно. Когда фотографируете модель, стоит немного поработать с аксессуарами: что-то лишнее от модели убрать, что-то нужное надеть. Допустим шляпу надеть, а часы снять.

Самый банальный сюжет – это снимать себя напротив памятников и других достопримечательностей. Но и такую фотографию можно сделать интересной, смешной и интригующей. Для этого можно, например, отойти подальше от памятника и попробовать его обыграть. Можно прыгнуть, лечь или придумать свою оригинальную идею. Однако, если стоять близко к памятнику, сделать этого не получится. Константин считает, что в любом месте нужно придумывать свои идеи для фото, а не повторять за другими.

"Всегда, когда человек реализует свою идею, это радует и удивляет сначала его, а потом и зрителей. Повторение чужих идей не будет радовать ни автора, ни тех, кто посмотрит эти фотографии", – уверен фотограф.

Как красиво снимать на телефон Фото: photoschool.kiev.ua/konstantin-sova

Важные нюансы в подготовке к съемке

Если планируете снимать в путешествиях на мобильный телефон – особо готовиться к таким съемкам не нужно. Разве, стоит позаботиться о заряде мобильного, возможно взять повербанк, а также запасную карту памяти. Фотографам-любителям, желающим снимать на фотоаппарат, стоит готовиться заранее. Нужна удобная сумка с отделениями для техники, также желательно взять запасной аккумулятор к камере. Также стоит взять две карты памяти, емкостью побольше.

Если путешественник возьмет с собой картридер и небольшой ноутбук, то сможет в гостинице спокойно отобрать лучшие фото, обработать их и сразу поделиться с друзьями. Также можно проанализировать полученные фото и сделать выводы, как стоит снимать дальше. Тщательная подготовка очень важна, ведь если вы что-то забудете, ваша фото-поездка может быть испорчена.

Индия в моменте Фото: facebook.com/fotosova

Константин добавляет, что фотография может наполнить вашу жизнь смыслом в это непростое время пандемии коронавируса и неопределенной экономической ситуации в стране. Сделав фотографии, можно участвовать в фотоконкурсах, или делать авторские фотовыставки и приглашать на них друзей. Можно просто дарить снимки своего авторства, поместив их в раму, и удивлять друзей и знакомых.

"Погрузившись в фотографию, можно жить на полную", – подытожил Константин Сова.

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Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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