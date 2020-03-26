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Список закрытых для туристов стран пополнился: куда больше нельзя въехать

Власти этих государств ввели ограничения из-за угрозы распространения коронавируса

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:01

Из-за глобального распространения коронавируса все больше стран закрывают свои границы для иностранцев. Ранее об этом заявил целый ряд европейских государств, включая Украину. А теперь к их числу присоединились Сингапур, Гонконг и Куба.

Как сообщает газета South China Morning Post, Гонконг закрывает свои границы с 25-го марта. Ограничения введут минимум на две недели. При этом граждане, прибывшие напрямую из Макао и Тайваня, смогут посетить город, но только после двухнедельного карантина.

Гонконг, Китай
Гонконг, Китай
Фото: Unsplash

"Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм постановила временно запретить посещение административного района всеми иностранцами со среды, включая туристические поездки и транзит. Кроме того, с 25-го марта более 8 тыс. баров и ресторанов приостанавливают продажу алкоголя. Эти меры будут действовать две недели, их могут продлить", – пишет издание.

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Ужесточение режима связано с резким ростом числа "завозных случаев" коронавирусной инфекции в Гонконге за последние несколько дней. По последним данным, в городе зарегистрировано 356 случаев заражения коронавирусом, четыре человека скончались.

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С 24-го марта приостанавливают въезд в страну и власти Кубы, пишет Вестник АТОР. Предварительно на месяц. Пересечь границу смогут только граждане этой страны, которые возвращаются домой.

"Иностранным гражданам, находящимся на Кубе, будет разрешено покидать пределы республики воздушным транспортом. Туристы будут только выезжать. Со следующего вторника в страну смогут прибыть исключительно жители Кубы", – подчеркнул премьер-министр Мануэль Марреро Крус.

Сингапур в свою очередь запрещает все кратковременные визиты туристов. Через город-государство нельзя будет проехать даже транзитом. Таким образом власти хотят защитить местных жителей от нового вируса.

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"Это очень важные шаги для такой открытой и плотно связанной со всем остальным миром экономики, как Сингапур. Но мы переживаем сейчас беспрецедентный кризис", – заявил журналистам агентства Reuters министр Лоуренс Вонг, возглавляющий сингапурскую оперативную группу по борьбе с вирусами.

К слову, по состоянию на 26 марта в мире зафиксировали 480 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 21,5 тыс. человек, выздоровели – 115,8 тыс. В Украине обнаружили 162 больных и подтвердили 5 летальных случаев. Об этом свидетельствуют данные Center for Systems Science and Engineering.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Напомним, ранее авторитетное американское издание The New York Times в специальном фотопроекте показало, как выглядят разные уголки мира во время пандемии COVID-19. Кроме этого, "Сегодня" сообщали, как в одном из итальянских городов удалось победить коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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