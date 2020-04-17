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Стамбул, который вы не узнаете: Турция в плену эпидемии

Рассказываем о том, как Стамбул переживает карантин

Марина Попович
Сегодня, 21:57

Виртуальные путешествия продолжаются! Сегодня.Lifestyle вместе с основателем сервиса выгодных путешествий TripMyDream, известным путешественником Андреем Буренком продолжают знакомить вас с жизнью городов сейчас, в моменте, когда мир атакует COVID-19.

В рамках проекта "Жизнь во время эпидемии" предлагаем отправиться в Турцию. Как сейчас выглядит когда-то бессонный Стамбул, покажут гид Фидан и ИванБозбей. Ребятам удалось невероятное — снять город до объявления комендантского часа.

Нам очень повезло, потому что сейчас за выход в общественное место штраф составляет около 500 долларов. Если честно, то кадры из Стамбула немного шокировали. И нам кажется, что и вы этот город также не узнаете.

Приятного просмотра!

Как живет Стамбул во время карантина – смотреть видео:

Смотрите также:

Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования COVID-19.

#StayHome

Напомним, ранее мы рассказывали, как переживают пандемию COVID-19 в Израиле, Франции, США и Эстонии.

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Турция эпидемия карантин Стамбул Андрей Буренок tripmydream
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