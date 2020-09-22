Тадж-Махал снова открылся для туристов после перерыва в полгода

В связи с пандемией коронавируса дворец был закрыт шесть месяцев

Легендарная мавзолей-мечеть Тадж-Махал снова открыла свои двери для посетителей с 21 сентября, передают BBC. Она была закрыта шесть месяцев в связи с пандемией коронавируса – это дольше, чем когда-либо.

Новые меры безопасности включают запрет на групповые фотографии, проверку температуры на входе и электронные билеты. Кроме этого, мечеть будет принимать только пять тысяч посетителей в день.

Тадж-Махал снова открылся для туристов Фото: Depositphotos

Тадж-Махал окружен садами, где посетители обычно проводят много времени гуляя. Но сам мавзолей является закрытым пространством, почти без вентиляции, что делает его уязвимым местом для передачи COVID-19, предостерегает местный журналист Йогеш Кумар Сингх.

На данный момент Индия сообщила о более чем пяти миллионах случаев заболевания, а штат Уттар-Прадеш, где расположен Тадж-Махал, занимает пятое место в стране по количеству заболевших.

Мраморный мавзолей перед пандемией посещало до 70 тысяч человек ежедневно. Это, пожалуй, самый известный памятник Индии, который обычно является частью маршрута каждого иностранного путешественника.

Последний раз его закрывали ненадолго в 1978 году, когда затопило город Агра, где он расположен. А до этого дворец закрыли на несколько дней в 1971 году, во время войны между Индией и Пакистаном.

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