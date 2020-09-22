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Тадж-Махал снова открылся для туристов после перерыва в полгода

Сегодня, 09:45

В связи с пандемией коронавируса дворец был закрыт шесть месяцев

Легендарная мавзолей-мечеть Тадж-Махал снова открыла свои двери для посетителей с 21 сентября, передают BBC. Она была закрыта шесть месяцев в связи с пандемией коронавируса – это дольше, чем когда-либо.

Новые меры безопасности включают запрет на групповые фотографии, проверку температуры на входе и электронные билеты. Кроме этого, мечеть будет принимать только пять тысяч посетителей в день.

Тадж-Махал снова открылся для туристов
Тадж-Махал снова открылся для туристов
Фото: Depositphotos

Тадж-Махал окружен садами, где посетители обычно проводят много времени гуляя. Но сам мавзолей является закрытым пространством, почти без вентиляции, что делает его уязвимым местом для передачи COVID-19, предостерегает местный журналист Йогеш Кумар Сингх.

На данный момент Индия сообщила о более чем пяти миллионах случаев заболевания, а штат Уттар-Прадеш, где расположен Тадж-Махал, занимает пятое место в стране по количеству заболевших.

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Мраморный мавзолей перед пандемией посещало до 70 тысяч человек ежедневно. Это, пожалуй, самый известный памятник Индии, который обычно является частью маршрута каждого иностранного путешественника.

Последний раз его закрывали ненадолго в 1978 году, когда затопило город Агра, где он расположен. А до этого дворец закрыли на несколько дней в 1971 году, во время войны между Индией и Пакистаном.

Ранее стало известно, что Иордания открыла границы для украинцев при условии карантина в спецучреждениях и отслеживающего браслета. Также мы рассказывали, что известнейший ледник Италии может полностью исчезнуть через 15 лет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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