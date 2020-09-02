Таиланд планирует открыть границы для туристов с октября: условия въезда

Сначала для путешественников откроют только один регион страны – остров Пхукет

Власти Таиланда планируют открыть границы страны для иностранцев с октября. Путешественникам будет разрешено прилететь на Пхукет – самый большой остров Таиланда, передают CNN.

После въезда нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию и сдать тест на COVID-19 в начале и в конце периода карантина. Затем туристы смогут свободно передвигаться по острову.

Таиланд планирует открыть границы с октября Фото: Pixabay

Каждую зиму в Таиланд приезжает много заграничных туристов, желающих избежать холодов. Открыв границы, власти планируют привлечь иностранных гостей и в этом году. "В случае успеха проект будет расширен за счет включения других направлений", – сообщил министр туризма Таиланда Пипхат Ратчакитпракарн.

На Пхукете планируют создать специальные километровые зоны, состоящие из трех-четырех курортов. Это позволит отдыхающим проводить время на пляже – при условии, что они остаются в назначенной зоне.

Путешественники, которые хотят выехать за пределы Пхукета, должны будут остаться на карантине еще на семь дней и пройти третий тест на COVID-19 в конце этого 21-дневного карантинного периода.

Таиланд планирует открыть границы для туристов с октября Фото: Depositphotos

Персоналу отелей, работающему на обозначенных курортах, нужно будет регулярно проходить тестирование на COVID-19, чтобы предотвратить распространение вируса. Также сотрудники курортов не смогут покинуть остров без предварительного карантина.

Этот план был одобрен правительством. Его следующим шагом будет проведение в начале сентября публичных слушаний для получения одобрения местных жителей.

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Как и в большинстве стран, которые сильно зависят от туризма, пандемия коронавируса сильно ударила по экономике Таиланда. По данным Всемирного банка, туристический сектор страны обычно обеспечивает около 15% ее дохода. Для такого направления, как Пхукет, находящийся далеко от столицы Таиланда, нехватка иностранных туристов является катастрофической.

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