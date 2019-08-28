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Тест "Столицы мира": как хорошо вы знаете географию

Проверьте свои знания в специальном тесте "Сегодня"

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:06
Проверьте, как хорошо вы знаете географию
Проверьте, как хорошо вы знаете географию
Фото: Pixabay

Как хорошо вы знаете столицы разных стран мира? Многие из нас уверены, что довольно неплохо. Да, Лондон – это в Великобритании. Но как насчет более сложных вариантов? Давайте проверим с помощью теста "Сегодня".

Знать географию, не только интересно, но и нужно. Каждый человек мечтает путешествовать, а чтобы мечта сбылась, надо начать с того факта, что вы будете знать, как называется столица того или иного государства.

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Напомним, в Киеве установили уникальный рекорд знаний по географии. Любые озера, моря, континенты и страны – все это без ошибок показала на карте трехлетняя Злата.

Раньше дети соревновались, кто лучше знает столицы и флаги разных стран. Сейчас пришло время других игр, но все равно география – до сих пор один из самых интересных предметов для школьников. Им нравится узнавать о том, как живут люди на другом конце мира, как устроен мир глубоко под водой и высоко над землей. Они по-прежнему с увлечением читают Жюля Верна и любуются захватывающими пейзажами в документальных фильмах. "Сегодня" составили подборку книг, фильмов и научно-популярных передач, которые помогут развить и поддержать в детях интерес к географии.

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туризм тест путешествия география столицы
Источник: Сегодня
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