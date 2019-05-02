The Washington Post назвала лучшие украинские города для путешествий

Известная газета посоветовала туристам лучшие места для обязательного посещения

Газета The Washington Post рекомендует туристам посетить Львов Фото: Pixabay

Известная американская газета The Washington Post в статье "Вперед на запад – во Львов" посоветовала путешественникам в качестве обязательных туристических локаций в Украине посетить Киев и Львов.

"Киев – это один из старейших городов Восточной Европы (легенда гласит, что он был основан в пятом веке) с населением 2,9 миллиона человек. Здесь есть изысканные церкви, а также древняя архитектура и богатая история", – пишет автор публикации.

Среди основных преимуществ Львова журналист выделяет доступность, атмосферу и отличное соотношение цена-качество. В частности, он рекомендует посетить "сердце" города – площадь Рынок. "Здесь можно полюбоваться красочными зданиями, кафе, магазинами и ресторанами", – указывается в газете.

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Кроме этого, The Washington Post советует посетить местные заведения общественного питания, особенно – кафе, "ведь именно львовянин был первым, кто изобрел особый рецепт кофе, известный теперь как венский".

Еще одним интересным местом во Львове журналист назвал "книжный рынок под открытым небом возле статуи первого украинского издателя Ивана Федорова".

Напомним, названы лучшие достопримечательности Львова на карте: куда пойти в городе. Кроме этого, мы писали о трех городах мира, облик которых на грани разрушения.

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