Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

The Washington Post назвала лучшие украинские города для путешествий

Известная газета посоветовала туристам лучшие места для обязательного посещения

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:26
Газета The Washington Post рекомендует туристам посетить Львов
Газета The Washington Post рекомендует туристам посетить Львов
Фото: Pixabay

Известная американская газета The Washington Post в статье "Вперед на запад – во Львов" посоветовала путешественникам в качестве обязательных туристических локаций в Украине посетить Киев и Львов.

"Киев – это один из старейших городов Восточной Европы (легенда гласит, что он был основан в пятом веке) с населением 2,9 миллиона человек. Здесь есть изысканные церкви, а также древняя архитектура и богатая история", – пишет автор публикации.

Среди основных преимуществ Львова журналист выделяет доступность, атмосферу и отличное соотношение цена-качество. В частности, он рекомендует посетить "сердце" города – площадь Рынок. "Здесь можно полюбоваться красочными зданиями, кафе, магазинами и ресторанами", – указывается в газете.

Читайте также
Какие достопримечательности Европы разочаровывают туристов: рейтинг

Кроме этого, The Washington Post советует посетить местные заведения общественного питания, особенно – кафе, "ведь именно львовянин был первым, кто изобрел особый рецепт кофе, известный теперь как венский".

Еще одним интересным местом во Львове журналист назвал "книжный рынок под открытым небом возле статуи первого украинского издателя Ивана Федорова".

Напомним, названы лучшие достопримечательности Львова на карте: куда пойти в городе. Кроме этого, мы писали о трех городах мира, облик которых на грани разрушения.

Смотрите видео: когда и куда путешествовать в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Отдохнуть в Риме и не потратить лишнего: журналистка "Сегодня" провела эксперимент Батуми – столица чудес: как недорого отдохнуть на море и в горах без загранпаспорта С достопримечательностями, но без инфраструктуры: что не так с туризмом в Украине Недорогое жилье во Львове: где остановиться на майские праздники
Киев туризм видео Львов путешествия
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как красить яйца в луковой шелухе
Как красить яйца в луковой шелухе
Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей
Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей
Тайны бывшей жены Александра Серова
Тайны бывшей жены Александра Серова
Что произойдет, если все осы исчезнут
Что произойдет, если все осы исчезнут

Популярные статьи

Сегодня, 12:01Fun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

Сегодня, 05:39Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецам лучше избегать ненужных трат, а Весы научатся отстаивать свои права

Вчера, 18:18Шоу-бизнес

Оля Фреймут взорвала сеть откровенным фото

Вчера, 15:00Food

Каркаде: все, что нужно знать о чайном напитке

Вчера, 14:10Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: фото

Вчера, 13:00Fun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

Вчера, 12:20Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые показала своих братьев: фото

Вчера, 11:40Fun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

Вчера, 10:36Техно

Невероятный зум: устаревший смартфон Samsung сфотографировал Сатурн

30 апреляАфиша

Названа дата выхода "Фантастических тварей 3"

30 апреляАфиша

Дан Балан презентовал новую песню Balzam и клип

30 апреляFun

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

30 апреляFood

Что приготовить из черствого кулича: рецепт хлебных маффинов с ягодами

30 апреляFun

Радоница 2019: когда отмечается в Украине

29 апреляШоу-бизнес

Снова влипла: против Светланы Лободы подают иск за хамство

29 апреляТехно

Смартфоны стремительно "убивают" рынок фотокамер

Новости партнеров

Жена Руслана Ротаня хвастается отличной фигурой на пляже в Дубае
Жена Руслана Ротаня хвастается отличной фигурой на пляже в Дубае
Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки
Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки
7 российских звезд, которые переборщили с ботоксом
7 российских звезд, которые переборщили с ботоксом
Фатеева заставила дочь отказаться от новорожденного ребенка
Фатеева заставила дочь отказаться от новорожденного ребенка
Стало известно, какие подарки получила Пугачева на 70-летие
Стало известно, какие подарки получила Пугачева на 70-летие
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
Планка: упражнение для суперстройности или путь к инсульту?
Планка: упражнение для суперстройности или путь к инсульту?
Известно, как именно дочка Алсу победила в конкурсе «Голос.Дети»
Известно, как именно дочка Алсу победила в конкурсе «Голос.Дети»