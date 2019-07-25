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ТОП-20 городов мира, о красоте которых не знают туристы

Телеканал CNN опубликовал список самых интересных направлений для нестандартного путешествия

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:01
Город Орхус в Дании впечатляет красотой
Город Орхус в Дании впечатляет красотой
Фото: Depositphotos

ТОП-20 самых красивых городов на планете, где пока еще нет толп туристов, назвал популярный американский телеканал CNN. Эти места не менее красивы, чем разрекламированные Венеция, Париж и Амстердам, и там вы точно не будете чувствовать себя, как в муравейнике. 

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Первое место занимает город Оранж во Франции, где главной достопримечательностью является римский театр, который был построен в первом веке нашей эры и местный музей (Orange Museum), расположенный в красивом особняке 17 века. 

Город Оранж во Франции
Город Оранж во Франции
Фото: Flickr

На втором месте – город Норвич, Великобритания, где расположен Норвичский собор (1096 год) и старейший паб "Адам и Ева" (1249 год). 

Город Норвич, Великобритания
Город Норвич, Великобритания
Фото: Depositphotos

Замыкает тройку лидеров – красивый датский город Орхус. Туристам рекомендуют посетить самые красивые пляжи и местный художественный музей современного искусства (ARoS Aarhus Art Museum). 

Город Орхус
Город Орхус
Фото: Depositphotos

ТОП-20 самых красивых европейских городов

  • Оранж, Франция.
  • Норвич, Великобритания.
  • Орхус, Дания.
  • Антверпен, Бельгия.
  • Гаага, Нидерланды.

Гаага, Нидерланды
Гаага, Нидерланды
Фото: Владимир Грисюк

  • Сараево, Босния и Герцеговина.
  • Приштина, Косово.
  • Мальме, Швеция.
  • Абердин, Шотландия.
  • Берн, Швейцария.
  • Вроцлав, Польша.
  • Тбилиси, Грузия.

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  • Минск, Беларусь.
  • Ереван, Армения.

Ереван, Армения
Ереван, Армения
Фото: Владимир Грисюк

  • Клуж-Напока, Румыния.
  • Дебрецен, Венгрия.
  • Анкара, Турция.

Ранее "Сегодня" писали, куда поехать в августе 2019 за границу. Кроме этого, эксперты назвали лучший курорт, город и пляж в Европе

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Источник: Сегодня
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