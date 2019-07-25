ТОП-20 городов мира, о красоте которых не знают туристы

Телеканал CNN опубликовал список самых интересных направлений для нестандартного путешествия

Город Орхус в Дании впечатляет красотой Фото: Depositphotos

ТОП-20 самых красивых городов на планете, где пока еще нет толп туристов, назвал популярный американский телеканал CNN. Эти места не менее красивы, чем разрекламированные Венеция, Париж и Амстердам, и там вы точно не будете чувствовать себя, как в муравейнике.

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Первое место занимает город Оранж во Франции, где главной достопримечательностью является римский театр, который был построен в первом веке нашей эры и местный музей (Orange Museum), расположенный в красивом особняке 17 века.

Город Оранж во Франции Фото: Flickr

На втором месте – город Норвич, Великобритания, где расположен Норвичский собор (1096 год) и старейший паб "Адам и Ева" (1249 год).

Город Норвич, Великобритания Фото: Depositphotos

Замыкает тройку лидеров – красивый датский город Орхус. Туристам рекомендуют посетить самые красивые пляжи и местный художественный музей современного искусства (ARoS Aarhus Art Museum).

Город Орхус Фото: Depositphotos

ТОП-20 самых красивых европейских городов

Оранж, Франция.

Норвич, Великобритания.

Орхус, Дания.

Антверпен, Бельгия.

Гаага, Нидерланды.

Гаага, Нидерланды Фото: Владимир Грисюк

Сараево, Босния и Герцеговина.

Приштина, Косово.

Мальме, Швеция.

Абердин, Шотландия.

Берн, Швейцария.

Вроцлав, Польша.

Тбилиси, Грузия.

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Минск, Беларусь.

Ереван, Армения.

Ереван, Армения Фото: Владимир Грисюк

Клуж-Напока, Румыния.

Дебрецен, Венгрия.

Анкара, Турция.

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