Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

ТОП-5 достопримечательностей Хорватии: что посмотреть в стране на Балканском полуострове

Сегодня, 15:13

Места в Хорватии, которые нужно обязательно увидеть своими глазами

Путешественники любят Хорватию не только за комфортные пляжи, но и за старинную архитектуру и первозданную природу. Хорватия открыла свои границы для украинцев этим летом, и это еще один повод посетить замечательную страну.

Сегодня.Lifestyle предлагают подборку лучших достопримечательностей Хорватии, которые вам точно понравятся.

Дубровник

Дубровник, Хорватия
Дубровник, Хорватия
Фото: Depositphotos

Дубровник – самый гламурный туристический центр Хорватии и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Он находится в великолепной исторической части Старого города, окруженной крепкими средневековыми оборонительными стенами.

С высоких стен вы можете наслаждаться потрясающим видом на крыши города и сверкающее Адриатическое море. Только обязательно наденьте удобную обувь для ходьбы и возьмите с собой воду.

Плитвицкие озера

Плитвицкие озера, Хорватия
Плитвицкие озера, Хорватия
Фото: unsplash.com

Национальный парк Плитвицкие озера – самая посещаемая достопримечательность Хорватии. Он включает в себя крутые лесистые склоны, окружающие 16 изумрудно-голубых озер, соединенных чередой гремящих водопадов. Сеть пешеходных дорожек и деревянных мостов пересекает парк, а входной билет включает в себя поездки на лодках по озерам.

Благодаря пышной нетронутой природе, парк является пристанищем для диких животных, включая волков и медведей, а также сов, орлов и соколов.

Амфитеатр Пулы

Амфитеатр Пула, Хорватия
Амфитеатр Пула, Хорватия
Фото: Depositphotos

Амфитеатр Пулы – один из самых больших среди сохранившихся древнеримских амфитеатров. В прошлом вмещал около 23 тысяч человек, сейчас – 5 тысяч. Вплоть до 5 века в стенах величественного сооружения проводились бои. Потом, вместо кровавых схваток, начали проходить ярмарки и другие городские мероприятия. В подземных залах амфитеатра работает музей. Его основные экспонаты – археологические находки, рассказывающие историю этих мест.

Дворец Диоклетиана в Сплите

Сплит, Хорватия
Сплит, Хорватия
Фото: Depositphotos

Сплит, второй по величине город Хорватии после Загреба, был основан возле древних стен огромного дворца Диоклетиана. Дворец был построен римским императором Диоклетианом, и расположен с видом на Адриатическое море.

Читайте также:
ТОП-5 лучших морских курортов Болгарии: особенности и цены

Во дворце есть четверо монументальных ворот, три из которых доступны с суши, и одни, что первоначально открывались прямо на воду. В стенах сооружения можно увидеть великолепный арочный двор, где вы также найдете собор Святого Домния с его элегантной колокольней.

Загребский Горни Град

Загреб, Хорватия
Загреб, Хорватия
Фото: unsplash.com

В столице Хорватии, Загребе, главной достопримечательностью является средневековый район Горни Град (Верхний город). Наиболее популярны среди туристов – собор с неоготическим фасадом и двумя шпилями, и церковь Святого Марка с ее знаменитой цветной черепичной крышей.

Также многим туристам нравится "Музей Разорванных Отношений", иногда называемый "музеем разводов". В 2011 году эта загребская достопримечательность получила премию "Европейский музей года". Художники-основатели музея некогда были парой, а после разрыва решили сохранить памятные вещи – символ их счастливого прошлого. Постепенно выставку дополнили экспонатами, предоставленными другими экс-возлюбленными.

Правила въезда в Хорватию во время пандемии

Хоть Евросоюз пока не открыл границы для украинцев, граждане нашей страны все равно смогут посетить Хорватию, являющуюся частью ЕС. Для этого нужно иметь негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не позднее, чем за 48 часов до въезда. Если результата теста не будет – придется пройти 14-дневную самоизоляцию в стране. Также украинцам нужно заполнить онлайн-форму на сайте МВД Хорватии и иметь подтверждение бронирования жилья.

Хорватия находится в "зеленой" зоне по количеству заболевших коронавирусом, так что после возвращения украинцам не придется проходить 14-дневный карантин.

Ранее мы рассказывали, что взять с собой на море: список необходимых вещей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Главные travel-новости за неделю: что изменится для украинских туристов Особенности отдыха в Турции после карантина: основные правила и советы Отдых в Египте: что изменилось на курортах из-за пандемии коронавируса ТОП-10 невероятных фото Мальдивских островов Отдых в Черногории-2020: преимущества отпуска на Адриатическом побережье
отдых туризм Хорватия лето путешествия
Реклама

Новости партнеров

Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно

Популярные статьи

Сегодня, 15:29Events

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы: дата, история и значение

Сегодня, 07:17Техно

На Луне обнаружен потерянный космический аппарат миссии "Чандраян-2"

Сегодня, 05:21Психология

Гороскоп на сегодня 6 августа: Овнам нужно быть аккуратнее, а Тельцам – отдаться своим желаниям

Вчера, 17:30Психология

Когда и как тренировать мозг: 11 эффективных способов

Вчера, 12:10Food

Как приготовить вкусную икру из баклажанов: три простых рецепта

Вчера, 11:24Events

Праздник Почаевской чудотворной иконы Божией Матери-2020

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Надя Дорофеева и Позитив из "Время и Стекло" признались, действительно ли группа распалась

Вчера, 05:55Fun

Самая красивая девушка на планете в прозрачном платье упала в бассейн: видео

4 августаШоу-бизнес

Меган Маркл – 39: как ее поздравила королевская семья

4 августаШоу-бизнес

Александр Пономарев: "Со второй женой я совсем не общаюсь"

4 августаПсихология

Почему важно научиться выстраивать личные границы: ответ психолога

4 августаEvents

Церковные праздники и посты в августе 2020 года по дням

4 августаШоу-бизнес

Появились ранее не опубликованные портреты детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон: фото

4 августаШоу-бизнес

Меган Маркл – 39: ответы на самые популярные google-запросы

4 августаТехно

Ученые зафиксировали движение света в сверхзамедлении: видео

4 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 4 августа: Овнам можно браться за новые дела, а Тельцов ждет активный день

Новости партнеров

Помідори половинками на зиму: рецепт без стерилізації
Помідори половинками на зиму: рецепт без стерилізації
Лишняя жидкость? Медик рассказал, как избавиться от отечности
Лишняя жидкость? Медик рассказал, как избавиться от отечности
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Не одевайтесь так! Названы главные ошибки при ношении юбок
Не одевайтесь так! Названы главные ошибки при ношении юбок
Мода СССР: как одевалась советская молодежь на дискотеках
Мода СССР: как одевалась советская молодежь на дискотеках
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Как не стать жертвой грозы, шквалов, змей и ос
Как не стать жертвой грозы, шквалов, змей и ос
Нутриціолог із Луцька: як швидко скинути набрані за карантин кг
Нутриціолог із Луцька: як швидко скинути набрані за карантин кг

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять