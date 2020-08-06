ТОП-5 достопримечательностей Хорватии: что посмотреть в стране на Балканском полуострове

Места в Хорватии, которые нужно обязательно увидеть своими глазами

Путешественники любят Хорватию не только за комфортные пляжи, но и за старинную архитектуру и первозданную природу. Хорватия открыла свои границы для украинцев этим летом, и это еще один повод посетить замечательную страну.

Сегодня.Lifestyle предлагают подборку лучших достопримечательностей Хорватии, которые вам точно понравятся.

Дубровник

Дубровник, Хорватия Фото: Depositphotos

Дубровник – самый гламурный туристический центр Хорватии и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Он находится в великолепной исторической части Старого города, окруженной крепкими средневековыми оборонительными стенами.

С высоких стен вы можете наслаждаться потрясающим видом на крыши города и сверкающее Адриатическое море. Только обязательно наденьте удобную обувь для ходьбы и возьмите с собой воду.

Плитвицкие озера

Плитвицкие озера, Хорватия Фото: unsplash.com

Национальный парк Плитвицкие озера – самая посещаемая достопримечательность Хорватии. Он включает в себя крутые лесистые склоны, окружающие 16 изумрудно-голубых озер, соединенных чередой гремящих водопадов. Сеть пешеходных дорожек и деревянных мостов пересекает парк, а входной билет включает в себя поездки на лодках по озерам.

Благодаря пышной нетронутой природе, парк является пристанищем для диких животных, включая волков и медведей, а также сов, орлов и соколов.

Амфитеатр Пулы

Амфитеатр Пула, Хорватия Фото: Depositphotos

Амфитеатр Пулы – один из самых больших среди сохранившихся древнеримских амфитеатров. В прошлом вмещал около 23 тысяч человек, сейчас – 5 тысяч. Вплоть до 5 века в стенах величественного сооружения проводились бои. Потом, вместо кровавых схваток, начали проходить ярмарки и другие городские мероприятия. В подземных залах амфитеатра работает музей. Его основные экспонаты – археологические находки, рассказывающие историю этих мест.

Дворец Диоклетиана в Сплите

Сплит, Хорватия Фото: Depositphotos

Сплит, второй по величине город Хорватии после Загреба, был основан возле древних стен огромного дворца Диоклетиана. Дворец был построен римским императором Диоклетианом, и расположен с видом на Адриатическое море.

Во дворце есть четверо монументальных ворот, три из которых доступны с суши, и одни, что первоначально открывались прямо на воду. В стенах сооружения можно увидеть великолепный арочный двор, где вы также найдете собор Святого Домния с его элегантной колокольней.

Загребский Горни Град

Загреб, Хорватия Фото: unsplash.com

В столице Хорватии, Загребе, главной достопримечательностью является средневековый район Горни Град (Верхний город). Наиболее популярны среди туристов – собор с неоготическим фасадом и двумя шпилями, и церковь Святого Марка с ее знаменитой цветной черепичной крышей.

Также многим туристам нравится "Музей Разорванных Отношений", иногда называемый "музеем разводов". В 2011 году эта загребская достопримечательность получила премию "Европейский музей года". Художники-основатели музея некогда были парой, а после разрыва решили сохранить памятные вещи – символ их счастливого прошлого. Постепенно выставку дополнили экспонатами, предоставленными другими экс-возлюбленными.

Правила въезда в Хорватию во время пандемии

Хоть Евросоюз пока не открыл границы для украинцев, граждане нашей страны все равно смогут посетить Хорватию, являющуюся частью ЕС. Для этого нужно иметь негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не позднее, чем за 48 часов до въезда. Если результата теста не будет – придется пройти 14-дневную самоизоляцию в стране. Также украинцам нужно заполнить онлайн-форму на сайте МВД Хорватии и иметь подтверждение бронирования жилья.

Хорватия находится в "зеленой" зоне по количеству заболевших коронавирусом, так что после возвращения украинцам не придется проходить 14-дневный карантин.

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