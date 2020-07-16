ТОП-5 лучших морских курортов Болгарии: особенности и цены

Болгария славится широкими чистыми пляжами и спокойным морем

С 16 июля украинцам разрешено въезжать на территорию Болгарии без теста на коронавирус и без прохождения 14-дневного карантина. А это значит, что украинцы смогут отдохнуть на болгарских курортах этим летом.

Отдых в Болгарии – это широкие песчаные пляжи, чистое море, и бюджетные цены. О лучших морскиех курортах этой страны – читайте в материал Сегодня.Lifestyle.

Курорт Солнечный Берег

Солнечный берег Фото: Wikipedia

Солнечный берег – самый популярный курорт Болгарии. В его центре проходят шумные вечеринки, поэтому там предпочитает жить молодежь. Дальше от центра много недорогих гостиниц уровня 2-3 звезды с отличным сервисом. Они подойдут для спокойного и бюджетного семейного отдыха.

Рядом с курортом находится старинный город Несебр – один из самых красивых городов Черноморского побережья. Его посещение входит в обязательную программу чуть ли не каждого туриста, приезжающего в Болгарию. В этом городе можно прогуляться по древним улочкам и встретить один из самых красивых закатов солнца в вашей жизни.

Несебр Фото: instagram.com/nesebar.bulgaria

Историческая часть города Несебр лежит на небольшом полуострове, который соединен с берегом широким автомобильным и пешеходным мостом. В городе сохранилось большое количество древних церквей, часть из которых принадлежит еще византийской эпохе. В большинстве из них сейчас действуют небольшие музеи.

Курорт Золотые Пески

Золотые Пески Фото: Depositphotos

Золотые пески – один из самых популярных и дорогих курортов Болгарии. С одной стороны он окружен горами, а с другой – морем. Пляжи Золотых песков очень чистые. Они получили Голубой флаг и в основном хорошо оборудованы. Присутствуют кабинки для переодевания, душ с пресной водой, туалеты. Есть бесплатные и платные зоны, на которых можно арендовать шезлонг.

Этот курорт подойдет как для родителей с детьми, так и для молодежи. Также тут понравится детям среднего и старшего школьного возраста. Отдых в Золотых песках обойдется дороже, чем в Солнечном берегу, включая отели, рестораны, кафе и другие развлечения.

Курорт Свети Влас (Святой Влас)

Свети-Влас Фото: instagram.com/plana_tours

Свети-Влас – красивый морской курорт, который расположен недалеко от Солнечного берега. Он приспособлен для бюджетного отдыха – здесь множество отличных апартаментов.

На курорте хорошо развита инфраструктура. Есть красивая набережная, марина с яхтами. Пляжи хорошие – широкие и чистые. Молодым людям здесь особенно понравится, ведь на курорте проходит много различных вечеринок и размещены отличные бары.

Курорт Албена

Албена Фото: Wikipedia

Курорт Албена идеально подойдет для семейного отдыха с детьми. Тут самые широкие пляжи в Болгарии, чистый и мелкий песок, пологий вход в море, много деревьев и очень чистый воздух. С детьми селиться лучше в центре курорта, на первой линии. Почти везде находятся игровые комплексы, детская анимация, горки, бассейны и мини-аквапарки.

В Албене есть чем заняться и кроме идиллического пляжного отдыха: можно поправить здоровье лечебными грязями, прокатиться на джип-сафари, или поехать к резиденции румынской королевы Марии Эдинбургской. Цены здесь выше среднего, тут дороже, чем на Солнечном Берегу.

Курорт Созопол

Созопол Фото: Depositphotos

Созопол – спокойный, камерный городок для семейного отдыха. Тут хороший длинный пляж, с комфортными условиями для отдыха. На набережной огромный выбор кафе и ресторанов, а в городе есть красивая старинная часть, где очень приятно гулять.

Этот небольшой болгарский курорт привлекает отдыхающих с детьми. Благодаря своему расположению на юге, температура воды здесь очень теплая. Цены в Созополе достаточно бюджетные.

Ранее мы рассказывали, в какие страны украинцы смогут полететь летом 2020 года. Также мы писали почему стоит отдохнуть в ОАЭ этим летом.

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