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ТОП-5 мест силы в Украине: где пополнить запасы внутренней энергии

Сегодня, 17:18

Подборка энергетически сильных мест, в которых можно обрести душевную гармонию

Место силы – это местность с сильной энергетикой, которая помогает человеку обрести гармонию и пополнить запасы внутренней энергии. В Украине есть несколько уникальных мест, которые кроме красоты обладают еще и сильной энергетикой. Даже если посетить их без конкретной цели, все равно можно замечательно провести время в уединении с природой.

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас подборку ТОП-5 мест силы в Украине.

Девич-Гора

Где: село Триполье, Киевская область

Девич-гора
Девич-гора
Фото: instagram.com/chelana

Девич-гора считается среди киевских эзотериков очень сильным местом. Бытует легенда, что здесь устраивали шабаши ведьмы, а также на этом месте было святилище древнего женского божества. Поэтому Девич-гору называют подходящим местом для женских обрядов и женским местом силы. С горы открывается живописный вид на Днепр, также можно посетить музей в Триполье, который расположен рядом.

"Каменная могила"

Где: пгт Мирное, Запорожская область

Каменная могила
Каменная могила
Фото: instagram.com/nikitanaboka72020/

Говорят, что "Каменная могила" – это один из мощнейших энергетических узлов Земли, и подобные места есть только в Непале, Тибете и Египте. Миллионы лет назад эта местность была дном Сарматского моря, затем пустыней, потом ледником. Много племен и народов прятались в этих пещерах, тут они молились и приносили жертвы своим богам. Сейчас на этом песчаниковом холме лежит огромное нагромождение камней высотой до 12 метров и общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Сюда когда-то приезжал Далай Лама.

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Скалы Довбуша

Где: село Бубнище, Ивано-Франковская область

Скалы Довбуша
Скалы Довбуша
Фото: instagram.com/free_as__the_wind

Скалы Довбуша – уникальное и мистическое место в Карпатах, которое обязательно стоит посетить. Оно находится на высоте 670 метров над уровнем моря, и каждая из скал имеет свое название. Согласно местным легендам, люди, проходившие мимо и прикоснувшиеся к ним, будут наделены необычайной силой и добротой. А еще поговаривают, что здесь до сих пор спрятаны сокровища украинского Робин Гуда – Олексы Довбуша, которые он не успел раздать бедным людям.

Озеро Синевир

Где: пгт Межгорье, Карпаты

Озеро Синевир
Озеро Синевир
Фото: Depositphotos

Озеро Синевир очень популярно среди экстрасенсов, целителей и мольфаров. Они говорят, что это место наделено повышенной концентрацией положительной энергии. Фото озера печатают на обложках многих туристических путеводителей по Украине. И не зря, ведь Синевир считается одним из самых красивых озер нашей страны. Учтите, что купаться в озере запрещено. Если окажитесь здесь, также можете посетить центр реабилитации бурых медведей, который находится рядом.

Базальтовые столбы

Где: село Базальтовое, Ровенская область

Базальтовые столбы
Базальтовые столбы
Фото: instagram.com/viktoria.novosad

Базальтовые столбы – это красивое и величественное место, состоящее из плотных рядов колонн-многогранников. Их также называют мощным местом силы. Столбам почти 700 миллионов лет и их высота достигает 30 метров. Рядом расположен затопленный карьер и озеро с островком в форме сердца посредине. На фоне изумрудной воды столбы выглядят особенно живописно. Подробнее читайте в материале ТОП-5 небанальных карьеров в Украине.

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Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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