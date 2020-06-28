ТОП-5 небанальных карьеров в Украине

Что посмотреть в Украине летом 2020

Природа Украины богата на достопримечательности: у нас есть и ласковое море, и высокие горы, и чистые озера и бескрайние поля с цветами. Еще одна из природных красот – затопленные гранитные карьеры. В последнее время украинцы проявляют все больше интереса к таким местам и ищут небанальные локации для путешествий.

В Украине есть не только всем известный Коростышевскиий карьер, но и многие другие. Сегодня.Lifestyle подобрали для вас ТОП-5 лучших украинских карьеров, о которых вы, вероятно, еще не слышали.

Глуховский карьер

Карьер в Глуховцах Фото: instagram.com/natalia_klyvak/

Глуховский карьер с небесно-голубой водой и белым песком находится в 70 км от Винницы. Это настоящее чудо природы и место для запоминающихся фото. Берега карьера – это песчаные и глиняные обрывы высотой до 8 метров. Из воды растут некоторые деревья и кусты и виднеются остатки старой затопленной дороги. Люди называют эту местность "Украинским Памуккале" по аналогии с невероятными террасами в Турции. Иногда в карьере проводятся работы, тогда посмотреть на достопримечательность можно только сверху. В другие дни по карьеру можно прогуляться.

Где: Винницкая обл, Казатинский район, село Глуховцы

Черепашинский карьер

Черепашинский карьер Фото: instagram.com/o_garichkin/

Черепашинцы – это затопленный в средине 90-х гранитный карьер. Находится он в 43 км от Винницы. Каждый год вода в карьере только прибывает – об этом свидетельствуют определенные деревья, которые практически ушли под воду. По историческим данным глубина карьера достигает 100 метров. Вода в Черепашинцах очень чистая, видимость колеблется от 2 до 5 метров вниз. Благодаря солнечным лучам и прозрачности водоема, кажется, что вода имеет небесно-голубой цвет. В ясный день заметно, как плавает рыба на глубине до двух метров.

Где: Винницкая обл, Калиновский р-н, село Черепашинцы

Карьер в Базальтовом

Карьер в Базальтовом Фото: instagram.com/dmytro.shumliak/

Карьер в Базальтовом находится в Ровненской области, рядом с одноименным озером. Вода здесь кристально чистая с изумрудным оттенком. Карьер окружен природной достопримечательностью – базальтовыми столбами. Этим столбам почти 700 млн лет и их высота достигает 30 метров. На фоне изумрудной воды они выглядят особенно живописно. Среди затопленного карьера образовался маленький островок, названный "Островом любви".

Где: Ровненская обл, село Базальтовое, урочище Янова Долина

Мигейский карьер

Мигейский карьер Фото: www.instagram.com/ira_peven_photo/

В селе Мигия Николаевский области находятся Голубое озеро и Мигейский карьер. Его глубина – около 40 метров. Крутые каменные склоны окружают карьер на разной высоте от воды. Прогуливаясь по окрестностям можно наблюдать красивый вид на реку Южный Буг. В самом карьере опасно купаться, ведь на территории выделяется газ радон, который вреден для человека. Но можно погулять рядом и устроить пикник на природе.

Где: Николаевская обл, село Мигия

Пашинский карьер

Пашинский карьер Фото: www.instagram.com/tatianabervytskaya/

Пашинский карьер в Житомирской области был затоплен грунтовыми водами. Он имеет овальную форму и глубину больше пятидесяти метров. Здесь чистая вода и красивая природа. Это место отлично подойдет для отдыха с палатками. Карьер популярен среди любителей дайвинга, ведь под водой можно увидеть затопленные спирали гранита, площадки и численные обрывы.

Где: Житомирская обл, 3 км от города Коростень

Карьеры – прекрасное место для отдыха на природе возле водоема. Также здесь можно сделать отличные фото. Однако, стоит помнить, что подходить к краю карьера или прыгать в воду с обрыва может быть опасно для вашей жизни.

Смотрите видео о том, куда путешествовать на карантине:

Ранее мы знакомили вас с информацией о лучших морских курортах для недорогого отдыха в Украине.

Также вам может быть интересно узнать, куда поехать на выходные под Киевом: красивые места.

Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться