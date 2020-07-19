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Аркадия и другие популярные пляжи Одессы

Сегодня, 16:03

Подборка лучших пляжей Одессы для приятного летнего отдыха

Одесса в этом году очень популярна среди украинских туристов. Кроме яркой культурной и ночной жизни, путешественников конечно же ожидают море и пляжи, которых в городе есть много и на любой вкус. Предлагаем вам ознакомиться с ТОП-3 лучших пляжей Одессы.

Пляж "Отрада"

Пляж "Отрада"
Пляж "Отрада"
Фото: instagram.com/serge_os/

Хотя пляж и находится в центральной части города, здесь не так много отдыхающих. К "Отраде" можно спуститься пешком или на единственной в городе канатной дороге. По ней рекомендуем прокатиться вечером, чтобы наблюдать волшебный заход солнца.

"Отрада" — очень чистый пляж с мягким белым песком. Он универсальный и подходит для отдыха как семьям с детьми, так и молодежи. Вход на пляж бесплатный, за деньги можно арендовать шезлонг. Из развлечений – детские горки, прокат лодок, катамаранов и скутеров. Рядом находится "Трасса здоровья", также здесь много кафе и ресторанов.

Пляж "Аркадия"

Пляж "Аркадия"
Пляж "Аркадия"
Фото: Depositphotos

"Аркадия" – яркий, шумный и самый популярный одесский пляж у гостей города. На набережной очень много различных атмосферных кафе и ресторанов. Возле пляжа работает парк аттракционов для детей и взрослых и присутствует много красочных локаций для фото. Возле входа в "Аркадию" растут пальмы, так что сперва вам может показаться, что вы не в Украине, а на заграничном курорте.

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Большинство территории пляжа, к сожалению, занято платными шезлонгами и бунгало. Для тех, кто хочет лечь на песке, осталось не очень много места, поэтому лучше приходить рано утром, если вы выбираете бюджетный отдых. Этот пляж очень популярен среди туристов, так что если вы любите уединение, вам стоит все-таки поискать немного другое место для отдыха.

Пляж "Ланжерон"

Пляж "Ланжерон"
Пляж "Ланжерон"
Фото: instagram.com/level_beach

"Ланжерон" – это самый первый пляж в Одессе, находится в 15 минутах ходьбы от центра города. Здесь много развлечений – дельфинарий, рестораны и кафе, платные пляжи с бассейнами. Тем, кто хочет просто позагорать на песке, тоже хватит места, только нужно отойти подальше от центра пляжа.

Сам пляж большой, ровный, с мягким песком. Здесь намного глубже, чем на других пляжах города, так что родителям нужно внимательно следить за детьми.

А чтобы не только купаться в море, но еще и ближе познакомиться с городом, читайте наш материал о том, куда пойти в Одессе: 10 интересных идей.

Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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