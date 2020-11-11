Куда украинцы ездят отдыхать чаще всего: ТОП-5 туристических мест в Украине

Лидеров выбирали по результатам поисковых запросов пользователей в Google

Пятерку самых популярных туристических мест в Украине обнародовало Государственное агентство развития туризма. Лидеров выбирали по результатам поисковых запросов пользователей в Google. Где любят отдыхать украинцы чаще всего – далее в материале.

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С начала года среди природных парков самым желанным для путешественников было затопленное село Бакота на Хмельнитчине – живописная территория в Подольских Товтрах.

Подольские Товтры Фото: AFP

И Лемурийское озеро в Херсонской области, которое еще называют Розовым из-за уникального цвета воды.

Розовое озеро в Херсонской области Фото: instagram.com/qliebin

Сторонники отдыха на море чаще всего выбирали пляж Аркадия в Одессе. А ценители гор – карпатский курорт Буковель.

Буковель, Карпаты Фото: Depositphotos

А вот среди городских парков и развлекательных зон первенство получил Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Харькове.

Харьков славится своими парками Фото: Depositphotos

Тем временем мы выяснили, когда туристы снова смогут летать в Европу, как раньше – три прогноза.

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