Куда украинцы ездят отдыхать чаще всего: ТОП-5 туристических мест в Украине
Лидеров выбирали по результатам поисковых запросов пользователей в Google
Пятерку самых популярных туристических мест в Украине обнародовало Государственное агентство развития туризма. Лидеров выбирали по результатам поисковых запросов пользователей в Google. Где любят отдыхать украинцы чаще всего – далее в материале.
С начала года среди природных парков самым желанным для путешественников было затопленное село Бакота на Хмельнитчине – живописная территория в Подольских Товтрах.
И Лемурийское озеро в Херсонской области, которое еще называют Розовым из-за уникального цвета воды.
Сторонники отдыха на море чаще всего выбирали пляж Аркадия в Одессе. А ценители гор – карпатский курорт Буковель.
А вот среди городских парков и развлекательных зон первенство получил Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Харькове.
Тем временем мы выяснили, когда туристы снова смогут летать в Европу, как раньше – три прогноза.
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