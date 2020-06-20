ТОП-5 удивительных мест Турции: что нужно увидеть туристу
Горы, античные храмы, волшебные пещеры и многое другое
Турция – это не только отели с "все включено". Это волшебная страна с особенным восточным колоритом, атмосферой сказок, древности и прекрасных видов. Сегодня.Lifestyle рассказывают, что посмотреть в Турции летом 2020, какие места нужно обязательно посетить, и что интересного увидеть.
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Каппадокия
Этот пустынный регион расположен в самом сердце Турции. Каппадокия впечатлит своими ландшафтами. Здесь огромное количество высоких конусообразных скал, удивительные Долина монахов и Долина Гереме. В каньоне Ихлара глубиной 100 метров расположено множество высеченных в скалах церквей. Для туристов работают необычные пещерные отели. Предлагаются полеты на воздушных шарах.
Памуккале
Город-курорт Памуккале знаменит не только своими термальными источниками, расположенными на террасах из белого известняка. Здесь также можно увидеть руины древнего курортного города Иераполь времен Римской империи, театр и саркофаги, а также Античный бассейн, он же бассейн Клеопатры, с римскими колоннами, которые оказались под водой в результате землетрясения.
Арарат
Гора Арарат находится на востоке Турции. Это самый высокий вулканический массив Армянского нагорья. Согласно библейским сказаниям, именно к горе Арарат причалил когда-то ковчег Ноя.
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Арарат состоит из конусов двух вулканов, слившихся основаниями: Большого Арарата и Малого Арарата. На склонах горы множество ледниковых пещер, национальный парк, цветущие долины и живописные поляны, а также старинные монастыри.
Город Эфес
Античный город Эфес находится в турецком Эгейском регионе близ современного города Сельчук. На его территории находятся руины построений времен Древней Греции и Римской империи. Главная достопримечательность Эфеса – храм Артемиды – одно из семи чудес света.
Пещера Дамлаташ
Это природная достопримечательность в центре Алании. Соляная пещера Дамлаташ славится своими целебными свойствами, а также восхищает красотой и необычностью – под землей можно увидеть разноцветные сталактиты и сталагмиты, похожие на декорации из фантастического фильма или на ландшафт другой планеты.
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