Три города мира, облик которых на грани разрушения
Поспешите увидеть эти достопримечательности, пока их не уничтожили
Эксперты назвали знаковые места по всему миру, которые необходимо посетить в ближайшее время, поскольку они могут исчезнуть. На первом месте в списке достопримечательностей, которые находятся под угрозой, оказался исторический центр Вены.
Вена
Так, улицы и архитектурные ансамбли, которые там расположены находятся в опасности из-за высотных зданий, которые существенно меняют облик города, пишет Оtpusk.
Массивное строительство также пагубно влияет на шесть районов исторического центра Ливерпуля.
Ливерпуль
Продолжает список Старый город Иерусалима, на территории которого расположено 220 памятников, в том числе Купол Скалы и Стена Плача.
Иерусалим
Напомним, ранее мы писали, что онлайн-сервис Stasher опубликовал рейтинг 99 лучших достопримечательностей мира. Специалисты учитывали отзывы на популярном туристическом ресурсе Trip Advisor и Google, а также время в пути до ближайшего аэропорта, критерий безопасности и популярность места в Instagram.
Кроме этого, мы писали, куда поехать в Европу на 8 Марта: ТОП-5 интересных мест, а также куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха.
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