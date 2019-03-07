Три города мира, облик которых на грани разрушения

Поспешите увидеть эти достопримечательности, пока их не уничтожили

Вена, Австрия Фото: instagram.com/cotibegemot

Эксперты назвали знаковые места по всему миру, которые необходимо посетить в ближайшее время, поскольку они могут исчезнуть. На первом месте в списке достопримечательностей, которые находятся под угрозой, оказался исторический центр Вены.

Вена

INSTAGRAM 25 Фев 2019 в 1:53 PST

Так, улицы и архитектурные ансамбли, которые там расположены находятся в опасности из-за высотных зданий, которые существенно меняют облик города, пишет Оtpusk.

Массивное строительство также пагубно влияет на шесть районов исторического центра Ливерпуля.

Ливерпуль

INSTAGRAM 6 Мар 2019 в 9:32 PST

Продолжает список Старый город Иерусалима, на территории которого расположено 220 памятников, в том числе Купол Скалы и Стена Плача.

Иерусалим

INSTAGRAM 7 Мар 2019 в 2:29 PST

Напомним, ранее мы писали, что онлайн-сервис Stasher опубликовал рейтинг 99 лучших достопримечательностей мира. Специалисты учитывали отзывы на популярном туристическом ресурсе Trip Advisor и Google, а также время в пути до ближайшего аэропорта, критерий безопасности и популярность места в Instagram.

Кроме этого, мы писали, куда поехать в Европу на 8 Марта: ТОП-5 интересных мест, а также куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха.

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