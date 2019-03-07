Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Три города мира, облик которых на грани разрушения

Поспешите увидеть эти достопримечательности, пока их не уничтожили

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:23
Вена, Австрия Фото: instagram.com/cotibegemot
Вена, Австрия
Фото: instagram.com/cotibegemot

Эксперты назвали знаковые места по всему миру, которые необходимо посетить в ближайшее время, поскольку они могут исчезнуть. На первом месте в списке достопримечательностей, которые находятся под угрозой, оказался исторический центр Вены.

Вена

INSTAGRAM

Так, улицы и архитектурные ансамбли, которые там расположены находятся в опасности из-за высотных зданий, которые существенно меняют облик города, пишет Оtpusk.

Массивное строительство также пагубно влияет на шесть районов исторического центра Ливерпуля.

Ливерпуль

INSTAGRAM

Продолжает список Старый город Иерусалима, на территории которого расположено 220 памятников, в том числе Купол Скалы и Стена Плача.

Иерусалим

INSTAGRAM

Напомним, ранее мы писали, что онлайн-сервис Stasher опубликовал рейтинг 99 лучших достопримечательностей мира. Специалисты учитывали отзывы на популярном туристическом ресурсе Trip Advisor и Google, а также время в пути до ближайшего аэропорта, критерий безопасности и популярность места в Instagram.

Кроме этого, мы писали, куда поехать в Европу на 8 Марта: ТОП-5 интересных мест, а также куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха.

Смотрите видео: как вдвое сэкономить на праздничных путешествиях

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Составлен рейтинг самых интересных мест на Земле: фото ТОП-6 Достопримечательности Киева: ТОП-10 интересных мест Пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам Пизанская башня стала стоять ровнее
туризм видео путешествия достопримечательности
Реклама

Новости партнеров

Заливной пирог с капустой и яйцом
Заливной пирог с капустой и яйцом
12 самых красивых пар шоу-бизнеса
12 самых красивых пар шоу-бизнеса
Старша сестра Хлое Кардашян підтримала її оголеним фото
Старша сестра Хлое Кардашян підтримала її оголеним фото
В том, что Кейт и Меган не принцессы, виновата Камилла
В том, что Кейт и Меган не принцессы, виновата Камилла

Популярные статьи

Сегодня, 10:04Fun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Сегодня, 08:50Fun

С 8 Марта: открытки, короткие поздравления, стихи и смс

Сегодня, 07:02Fun

Голодная свадьба экономных молодоженов повергла свидетельницу в шок

Сегодня, 07:00Wellness

Великий пост 2019: календарь питания по дням и рецепты блюд

Сегодня, 05:58Fun

Украл у соседей: кот-клептоман принес хозяйке пачку денег

Вчера, 13:48Стиль

Модные стрижки 2019: крутые идеи на разную длину волос

Вчера, 10:54Шоу-бизнес

Наталья Холоденко во второй раз стала мамой

Вчера, 09:40Fun

Масленица 2019: что ни в коем случае нельзя делать

5 мартаСтиль

Внучка Софии Ротару в наряде от украинского бренда прогулялась по Парижу

5 мартаШоу-бизнес

Семья Люка Перри прокомментировала смерть актера: официальное заявление

5 мартаШоу-бизнес

Последние фото Люка Перри взбудоражили сеть

5 мартаШоу-бизнес

Умер Люк Перри: реакция соцсетей на смерть актера

5 мартаТехно

Почему Samsung Galaxy S10 стоит дорого : названа причина

5 мартаТехно

На "Марсе" обнаружили странных существ

4 мартаFun

4 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

4 мартаШоу-бизнес

Настя Каменских прокомментировала отношения с Потапом

Новости партнеров

MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению
MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению
Быстрые пирожки за 30 минут
Быстрые пирожки за 30 минут
Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль:
Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"
Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»
Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»
Тіна Кароль приревнувала Дана Балана до гарячої білявки
Тіна Кароль приревнувала Дана Балана до гарячої білявки
Как бегать с большой грудью?
Как бегать с большой грудью?
Не впізнати: як Тіна Кароль виглядає без макіяжу
Не впізнати: як Тіна Кароль виглядає без макіяжу
Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом
Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом