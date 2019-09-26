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Туристы будут в шоке: в Египте вскрыли "проклятые" саркофаги

Захоронение нашли в некрополе Дейр эль-Медина еще в 1886 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:48
Саркофаг художника Сеннеджема Фото: Ministry of Antiquities
Саркофаг художника Сеннеджема
Фото: Ministry of Antiquities

В Египетском музее впервые вскрыли саркофаги художника Сеннеджема и его супруги – Юнеферти. Захоронение нашли рядом с гробницей их сына в некрополе Дейр эль-Медина еще в 1886 году, однако открывать побоялись. Ученые не хотели повредить мумии, а также испугались "проклятия фараонов". Последнее суеверие распространилось после того, как некоторые из причастных к исследованию гробницы Тутанхамона умерли при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет The Sun.

Саркофаги нашли в некрополе Дейр эль-Медина
Саркофаги нашли в некрополе Дейр эль-Медина
Фото: facebook.com/moantiquities

Смотрите видео: найдена таинственная гробница, которой четыре тысячи лет

Сеннеджем жил во времена Рамсеса ІІ и Сети І (3400 лет назад), занимался украшением гробниц (носил титул "Служителя места истины") и имел десять детей. Под конец жизни он обеднел, а после смерти был похоронен в скромном деревянном саркофаге. Гробницу нашел в 1886 году местный житель, а задокументировал ее археолог Гастон Масперо.

В Египте впервые вскрыли "проклятые" саркофаги
Фото: facebook.com/moantiquities
В Египте впервые вскрыли "проклятые" саркофаги
Фото: facebook.com/moantiquities
В Египте впервые вскрыли "проклятые" саркофаги
Фото: facebook.com/moantiquities
В Египте впервые вскрыли "проклятые" саркофаги
Фото: facebook.com/moantiquities
В Египте впервые вскрыли "проклятые" саркофаги
Фото: facebook.com/moantiquities
В Египте впервые вскрыли "проклятые" саркофаги
Фото: facebook.com/moantiquities
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Саркофаги Сеннеджема и Юнеферти были вскрыты в стерильных условиях, а сами мумии на 20 дней отправят в стерилизатор. После они займут место в экспозиции музея. Это случится не раньше декабря.

Напомним, ранее археологи обнаружили огромную пирамиду на дне Тихого океана. Кроме этого, "Сегодня" писали о вскрытии огромного черного саркофага из Египта: невероятные подробности и фото.

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