Туристы смогут бесплатно пожить в 64 странах мира

Есть только одно условие: постояльцы должны оказать принимающей стороне какую-либо услугу

Сотни отелей по всему миру примут туристов бесплатно Фото: Depositphotos

С 18 по 24 ноября в рамках акции World Barter Week туристы получат возможность жить в отелях различных стран мира совершенно бесплатно. Вместо этого постояльцы должны оказать принимающей стороне какую-либо услугу или продемонстрировать свои полезные навыки. Об этом сообщает официальный сайт акции.

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Например, отель Klong-muang-inn в тайской провинции Краби бесплатно разместит гостей, если они помогут в ремонтных работах на территории заведения. А гостевой дом La Maison Blanche Aux Volets Bleus во французском городке Ван готов предоставить ночлег с завтраком и бесплатным Wi-Fi в обмен на работу в саду или перевод их сайта на испанский и итальянский языки.

Акция World Barter Week впервые прошла в Италии в 2009-м. Спустя 10 лет проживание по бартеру в течение недели предлагают уже 407 объектов размещения в 64 странах мира. Из них более двух десятков отелей расположены в Риме.

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