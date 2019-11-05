Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Туристы смогут бесплатно пожить в 64 странах мира

Есть только одно условие: постояльцы должны оказать принимающей стороне какую-либо услугу

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:45
Сотни отелей по всему миру примут туристов бесплатно
Сотни отелей по всему миру примут туристов бесплатно
Фото: Depositphotos

С 18 по 24 ноября в рамках акции World Barter Week туристы получат возможность жить в отелях различных стран мира совершенно бесплатно. Вместо этого постояльцы должны оказать принимающей стороне какую-либо услугу или продемонстрировать свои полезные навыки. Об этом сообщает официальный сайт акции.

Смотрите видео: двое украинских путешественников отправились в путешествие без денег

Например, отель Klong-muang-inn в тайской провинции Краби бесплатно разместит гостей, если они помогут в ремонтных работах на территории заведения. А гостевой дом La Maison Blanche Aux Volets Bleus во французском городке Ван готов предоставить ночлег с завтраком и бесплатным Wi-Fi в обмен на работу в саду или перевод их сайта на испанский и итальянский языки.

Читайте также:
Бесплатный дом и тысяча евро помощи: в Италии раздают жилье

Акция World Barter Week впервые прошла в Италии в 2009-м. Спустя 10 лет проживание по бартеру в течение недели предлагают уже 407 объектов размещения в 64 странах мира. Из них более двух десятков отелей расположены в Риме.

Ранее "Сегодня" писали, как сэкономить на жилье в путешествии и рассказывали, как сэкономить на питании и передвижении в Европе.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Лучшие способы сэкономить в путешествии: результаты опроса Платить будут почти все туристы: в Италии приняли новый закон Где можно недорого отдохнуть: мнение путешественников Бюджетный отдых в Турции: что выгоднее - отель или апартаменты
туризм видео жилье путешествия отели
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Салат «Печень под шубой»
Салат «Печень под шубой»
Такой вкусной шарлотки вы ещё не пробовали
Такой вкусной шарлотки вы ещё не пробовали
На какой руке следует измерять артериальное давление?
На какой руке следует измерять артериальное давление?
Большое горе в семье Русланы Писанки
Большое горе в семье Русланы Писанки

Популярные статьи

Вчера, 18:25Техно

"Напуганные" пользователи Windows 7 массово переходят на Windows 10

Вчера, 14:04Шоу-бизнес

Какой была Кейт Миддлтон до брака с принцем Уильямом: воспоминания друзей

Вчера, 13:01Fun

4 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:33Шоу-бизнес

Наталья Могилевская публично призналась в любви своему избраннику

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

Совсем другая: Даша Астафьева приняла участие в стильной фотосессии

Вчера, 11:32Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фото с Потапом в бассейне

Вчера, 10:54Events

Новый 2020 год: чей это год по восточному гороскопу

Вчера, 10:01Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в одиннадцатом эфире

Вчера, 09:39Fun

Мать шокировал жест, который ребенок показал ей на УЗИ: фото

3 ноябряШоу-бизнес

Они вернулись: Наталья Могилевская и Влад Яма станцевали на паркете "Танців з зірками 2019"

3 ноябряШоу-бизнес

Тина Кароль об отношениях с Dan Balan: "Безусловно, он красавец"

3 ноябряТехно

Владельцы iPhone набрали кредитов на 10 миллиардов долларов

3 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 3-9 ноября: все знаки зодиака

2 ноябряEvents

Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать

2 ноябряFun

2 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

2 ноябряFood

Как испечь тыквенный пирог на кефире

Новости партнеров

Как лепить вареники красиво
Как лепить вареники красиво
Полякова ошарашила признанием, как увела мужа из семьи
Полякова ошарашила признанием, как увела мужа из семьи
Стало известно о еще одной болезни в семье Заворотнюк
Стало известно о еще одной болезни в семье Заворотнюк
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Самая красивая девочка в мире взбудоражила новым фото
Самая красивая девочка в мире взбудоражила новым фото
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Дорофеева в крохотном топе похвасталась снимком «на грани»
Дорофеева в крохотном топе похвасталась снимком «на грани»