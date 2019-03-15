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Туристы смогут бесплатно пожить в самой счастливой стране

Восемь финнов приглашают в гости иностранцев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:51
Хельсинки, Финляндия
Хельсинки, Финляндия
Фото: Pixabay

Объявлен конкурс на бесплатное путешествие в Финляндию. Именно эта страна в апреле 2018 года признана ООН как самая счастливая в мире.

По условиям проекта на сайте Rent a Finn, восемь финнов приглашают в гости иностранцев. Их дома можно будет посетить не только в одиночку, но также парой или целой семьей. Предполагается, что визит займет у путешественников два-три летних дня. В программе: рыбалка, сбор ягод, сауна и прочие развлечения.

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"Финляндия – самая счастливая страна в мире. Секрет прост – тесная связь с природой. Пока другие ходят на терапию, финны надевают резиновые сапоги и идут в лес", – говорится на сайте проекта.

Подать заявку можно до 18 апреля, а имена победителей организаторы конкурса объявят в мае 2019 года.

Напомним, определены лучшие и худшие в мире города для проживания. Кроме этого, определен лучший для путешествия город Европы в 2019 году. Также назван самый доступный для отдыха город Европы

Смотрите видео: все тайны незабываемых и дешевых путешествий

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Источник: Сегодня
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