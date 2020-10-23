Твоя самая дорогая авиа-экскурсия в Межигорье. Полет, от которого станешь зависимым — репортаж

Вы не только увидите, но и почувствуете, какой он – полет в Межигорье за 500 долларов

Всем привет! На этот раз я решила подняться выше "Гудвайна" (кто читал мой дебют – поймет) во всех смыслах этого слова. Поэтому выбрала самую дорогую экскурсию в Межигорье на вертолете.

Полетела я на Robinson R66 с компанией Kyiv Challenge. Ну, не автобусом, который курсирует от Крещатика, туда ехать! Этот формат устарел и новых эмоций не подарит. А вот на вертолете облететь бывшую резиденцию Януковича – это что-то другое.

Фото: Сегодня

Особенно, когда он уникален – с двигателем Rolls-Royce. А прайс базовой комплектации неистовый – 920 тысяч долларов!!! На самом деле, было интересно почувствовать, как это – экскурсия VIP формата. И действительно ли вертолеты недоступны для простых киевлян.

Прайс за 30 минут полета в Межигорье нескромный – 500 долларов. Это аренда целого вертолета. На секунду: средняя стоимость автобусных экскурсий в Межигорье – 400 гривен.

Видео: Сегодня

Посчитаем, за свою я заплатила примерно в 35 раз больше. Но здесь уже следует второй вопрос: вы впечатлений и драйва хотите, или трястись в маршрутке? После которой и на Хонку смотреть желание исчезнет.

Да и Robinson R66 стоит того, согласитесь! И к тому же, кабина просторная – на 4 человека + пилот.

Фото: Сегодня

Если разделить 4 места на 500 долларов, то путешествие стоит, как один прыжок с парашютом. Доступно? В принципе – да. Поэтому такой формат выгоден, если брать друзей.

В компании есть и "бюджетный" полет над Киевом за 15 минут. Цена – 230 долларов, но на Robinson R44 и на 3-х человек.

Моя экскурсия началась с зоны отдыха, там я выпила кофе. Но предлагают и игристое. Кстати, видите диван?

Фото: Сегодня

На нем сидело несколько министров, скандальных чиновников и звезд украинского шоубиза, готовились к полету. Кто именно – вангуйте, потому что это конфиденциально.

Об этом рассказал Сергей – владелец компании и пилот моей экскурсии. Представляете, у него стаж в небе более тысячи часов! И он укротил не только геликоптеры, но и самолеты.

Мы еще и успели заселфиться до взлета.

Фото: Сегодня

А как обойтись без фото с пилотом?

Вылетели мы в резиденцию в 14:00, все было в сумерках. И первые впечатления были странными и неожиданными, но не из-за погоды.

Фото: Сегодня

А потому, что вертолет взлетел сразу, без разгона, как у самолетов. И за секунды я уже смотрела на Киев с высоты 50 метров, а позже — с 200.

В начале полета Сергей сказал:

"Людям, которые ходят пешком, не увидеть те объемы локаций, которые заметны с вертолета. Это другие впечатления и Киев будто в 3D. От таких эмоций становишься зависимым".

Фото: Сегодня

Это меня и поразило по дороге в Межигорье. Рассмотрела вблизи столицу, эффект 3D действительно ощутим.

Сами посмотрите. Родина-Мать, как всегда, прекрасна.

Пешеходный мост – стоит. Странно смотреть на него с высоты 200 метров.

Фото: Сегодня

Днепр плывет. А вместе с ним и время экскурсии, во время которой часы будто ускорились.

Фото: Сегодня

И вот за 10 минут мы долетели в Межигорье. Знаменитую Хонку было сложно не заметить среди других домов.

Фото: Сегодня

С высоты – небольшая, а сколько шума наделала.

Летим ближе! С вертолета резиденция как на ладони – это фантастически.

Фото: Сегодня

Сергей признался, что в Межигорье пешком не гулял. Потому типичный визит после полета вряд ли удивит. Здесь я с ним согласна.

Мы облетели Межигорье дважды за 7 минут – это 140 га, сделали два круга.

"Эти "трюки" прекрасно смотрятся людям, которые гуляют по резиденции", – добавил Сергей.

Включайте и почувствуйте сами.

Сначала эмоции вызывает общая картина резиденции. А потом внимание акцентируется на отдельных локациях под открытым небом.

Ландшафты и сама природа с высоты – вообще любовь. Даже Хонка скрывается на их фоне. По крайней мере, с кресла вертолета. Но все же, она как дорогая картина в музее, ради которой приходят.

Что мне запало в душу больше всего? Поле для гольфа с идеальными газонами – красота, которая не требует комментариев.

Фото: Сегодня

Вертолетная площадка, которая снизу выглядела привычно, с высоты показала свои лучшие качества.

Фото: Сегодня

И, конечно, общий вид всем известной Хонки с 200 метров.

Такие виды может разве что ваш дрон передать, но лучше увидеть его собственными глазами.

Экскурсия на вертолете, как машина времени – формат будущего. Я сэкономила несколько часов, а впечатлений и эмоций получила предостаточно.

Фото: Сегодня

Путешествие в резиденцию входит в ТОП-1 по бронированию, признался пилот. Почему? Потому что мы облетели почти весь Киев к нашей точки. По факту, за 500 долларов получила полный "пакет" локаций. И, поверьте, не без фотосессии.

За день до моей экскурсии Александр Педан также преодолевал расстояние от Хелипорта в Межигорье с Сергеем. Сидел на том же месте, что и я.

А Дмитрий Комаров просил руку и сердце своей жены в Robinson R66.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

Сергей был единственным очевидцем романтической истории и держал тайну год, потому что пилотировал тогда. Не вертолет, а целая история.

Пилот также отметил, что такой формат экскурсии любят рядовые киевляне. А вы думали, только селебрити катаются? Нет. Бывает даже сами именинники делают себе аэро-подарок на день рождения.

Но вернемся к нашему полету.

Если сравнить, то за 500 долларов можно было бы:

поехать в Турцию в 4-х звездочный отель на неделю;

купить билет на самолет на Бали;

арендовать 1-комнатную квартиру на Подоле на месяц;

покататься на такси Киева номиналом в 150 гривен примерно 100 раз.

А можно потратить 500 долларов за 30 минут и увидеть Межигорье и Киев в 3D-формате. Почувствовать то, что не видят киевляне из своих автомобилей и автобусов.

Например, Киевское море! Потому возвращались мы из резиденции через него.

Фото: Сегодня

Стоит лететь в Межигорье?

Да. Достаточно 30 минут на вертолете? Нет. Потому что время в небе летит в два раза быстрее, чем на земле. Путешествие кайфовое, но 30 минут пролетели как 15. Поэтому лучше готовьте 1000 долларов и бронируйте на час. После полета поняла слова Сергея о зависимости от таких экскурсий. Действительно затягивает. Хочется еще.

Вывод один. Даже банальные места можно посетить по-особенному. Главное – ищите оригинальные подходы и, конечно, кэш. Потому, чтобы быть одной ногой в будущем – надо больше платить. Если все же решитесь, помните – в небе время бежит вдвое быстрее.

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