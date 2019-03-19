Ученые назвали неожиданную опасность путешествий

Вдали от дома человек в среднем спит на 58 минут меньше обычного, говорят эксперты

Ученые рассказали об опасности путешествий Фото: Pixabay

Международный отельный бренд IHG Hotels & Resorts провел исследование и выяснил, что четверо из пяти путешественников испытывают в поездке большую усталость, чем в обычной жизни. Многие из них страдают серьезными нарушениями сна во время путешествия, что приводит к негативным последствиям для всего организма, сообщает Travel Daily Media.

Согласно данным исследования, вдали от дома человек в среднем спит на 58 минут меньше обычного. Основной причиной беспокойного сна является непривычная обстановка. Именно она мешает заснуть 44% туристов. Незнакомый шумы и звуки не дают сомкнуть глаз почти трети путешественников (35%). Еще 35% не спят, потому что вынуждены во время поездки работать допоздна. Кроме того, 67% участников опроса заявили, что они чувствуют себя более уставшими, находясь вдали от дома. Чтобы помочь себе уснуть, почти половина либо пытается слушать музыку (47%), либо смотрит телевизор (45%).

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Как отметил профессор медицины Гарвардской медицинской школы Стивен Локли, "путешествия могут давать серьезную нагрузку для здоровья, особенно когда речь идет о поддержании нормального сна. Свет — это основной сигнал о времени суток, получаемый от окружающей среды. Собственно, он-то и заставляет наш мозг каждый день отдыхать. Но зачастую во время поездок с ним бывают проблемы, особенно когда вы путешествуете далеко от своего родного дома". Профессор рекомендует для сохранения нормального сна тщательно контролировать во время поездок освещение, например, прибегая к специальным светодиодным светильникам для путешествий. Такие приборы помогают не только заснуть в нужное время, но и проснуться, — добавил профессор.

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