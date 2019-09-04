Угадайте национальность: как по туристу узнать, откуда он

Узнайте о главных особенностях, позволяющих сразу определить национальность путешественника в любой стране

Национальность туристов можно определить довольно просто Фото: Depositphotos

Очень часто по туристу не сложно определить, откуда именно он приехал. Предлагаем сравнить свои впечатления от туристов разных национальностей с нашими наблюдениями – совпадает или нет?

Итак, вот список особенностей, характерных для туристов разного происхождения.

Китайцы

Одеваются чаще всего в комфортный сasual, по стрижкам бывает непросто определить пол. И женщины, и мужчины любят носить шляпы-панамки и рубашки-поло.

Китайские туристы Фото: Depositphotos

Чаще всего перемещаются большой, довольно шумной компанией, много и охотно фотографируют все подряд и заливисто хохочут.

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Американцы

Довольно часто можно увидеть типичного американца что-то увлеченно жующего на ходу. Широкая улыбка дополняет хрестоматийный образ.

Американские туристы Фото: Depositphotos

Если вы не можете отличить на слух характерный акцент, смотрите на манеру одеваться. Самые частые приметы: бейсболка, темные очки и кроссовки в любую погоду и в любое время года. Для похода в ресторан или театр переодеваться они, скорее всего, не станут – так и пойдут, в той же майке и джинсах.

Шведы

Самый главный признак – они обычно очень высокие. Блондин с голубыми глазами и широченными плечами, который флегматично разглядывает алкогольные напитки в дьюти-фри, – скорее всего, именно швед.

Шведы обычно очень высокие Фото: Depositphotos

Они довольно пунктуальны, аккуратны и не слишком заметны. Но, если хотят, эти нордические парни могут быть очень и очень шумными. Чувство юмора не всем может прийтись по душе и даже покажется кому-то несколько грубоватым.

Немцы

Кроме характерного гортанного языка и чеканного профиля есть и другие приметы, по которым можно распознать жителей Германии. Обычно они одеты в практичную и очень качественную одежду.

Немцы обычно одеты в практичную и очень качественную одежду Фото: Depositphotos

В частности, немцы обожают ветровки, и почему-то красного цвета. Ботинки со шнуровкой, широкие штаны из брезента или сложного технологического материала, специфическое чувство юмора – примерно так выглядит портрет типичного немца.

Итальянцы

При разговоре активно и темпераментно жестикулируют. У мужчин и женщин нередки стрижки средней длины, волосы обычно темного оттенка. Если итальянцы идут в ресторан, они одеты очень элегантно. Если они отправились погулять, то выберут smart casual.

Итальянцы Фото: Depositphotos

Если же вышли в поход, то будут тщательно экипированы в удобную и красивую одежду, созданную специально для таких случаев. Темные очки они тоже практически не снимают, но выбирают классические или трендовые оправы.

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