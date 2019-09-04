Угадайте национальность: как по туристу узнать, откуда он
Узнайте о главных особенностях, позволяющих сразу определить национальность путешественника в любой стране
Очень часто по туристу не сложно определить, откуда именно он приехал. Предлагаем сравнить свои впечатления от туристов разных национальностей с нашими наблюдениями – совпадает или нет?
Итак, вот список особенностей, характерных для туристов разного происхождения.
Одеваются чаще всего в комфортный сasual, по стрижкам бывает непросто определить пол. И женщины, и мужчины любят носить шляпы-панамки и рубашки-поло.
Чаще всего перемещаются большой, довольно шумной компанией, много и охотно фотографируют все подряд и заливисто хохочут.
Смотрите видео: в Шри-Ланку туристы из 48 стран будут заезжать бесплатно
Довольно часто можно увидеть типичного американца что-то увлеченно жующего на ходу. Широкая улыбка дополняет хрестоматийный образ.
Если вы не можете отличить на слух характерный акцент, смотрите на манеру одеваться. Самые частые приметы: бейсболка, темные очки и кроссовки в любую погоду и в любое время года. Для похода в ресторан или театр переодеваться они, скорее всего, не станут – так и пойдут, в той же майке и джинсах.
Самый главный признак – они обычно очень высокие. Блондин с голубыми глазами и широченными плечами, который флегматично разглядывает алкогольные напитки в дьюти-фри, – скорее всего, именно швед.
Они довольно пунктуальны, аккуратны и не слишком заметны. Но, если хотят, эти нордические парни могут быть очень и очень шумными. Чувство юмора не всем может прийтись по душе и даже покажется кому-то несколько грубоватым.
Кроме характерного гортанного языка и чеканного профиля есть и другие приметы, по которым можно распознать жителей Германии. Обычно они одеты в практичную и очень качественную одежду.
В частности, немцы обожают ветровки, и почему-то красного цвета. Ботинки со шнуровкой, широкие штаны из брезента или сложного технологического материала, специфическое чувство юмора – примерно так выглядит портрет типичного немца.
При разговоре активно и темпераментно жестикулируют. У мужчин и женщин нередки стрижки средней длины, волосы обычно темного оттенка. Если итальянцы идут в ресторан, они одеты очень элегантно. Если они отправились погулять, то выберут smart casual.
Если же вышли в поход, то будут тщательно экипированы в удобную и красивую одежду, созданную специально для таких случаев. Темные очки они тоже практически не снимают, но выбирают классические или трендовые оправы.
Напомним, уже 21 сентября на телеканале НЛО TV стартует тревел-шоу "Средиземноморский check-in". Также ранее "Сегодня" писали о ТОП-10 лучших местах на планете по версии журнала Time. Кроме этого, мы сообщали, что Киев попал в рейтинг ТОП-50 привлекательных городов для туризма.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram