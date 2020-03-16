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Украина закрывает границу: как вернуться домой после путешествия, инструкция

Сайт "Сегодня" пишет, как организовать поездку после lockdown

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:55

С 16 марта Украина закрывает границы для иностранцев, а с 17 числа прекращается регулярное пассажирское сообщение. Запрет будет действовать в течение двух недель (с 15 до 29 марта). Об этом 13 марта заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в Киеве.

С 16 марта Украина закрывает границы для иностранцев
С 16 марта Украина закрывает границы для иностранцев
Фото: Depositphotos

Если вы сейчас работаете или путешествуете за границей и не успеваете вернуться к lockdown (запрет на въезд – Ред.), то нужно действовать по следующей схеме:

  • Регистрируйтесь в электронной системе МИД Украины ДРУГ. Этот сервис помогает организовать возвращение украинских граждан, составить списки пассажиров и наладить между ними коммуникацию.

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  • Параллельно свяжитесь с консульством Украины в стране вашего пребывания.

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"Если вы находитесь за границей и не планируете возвращаться в Украину в ближайшее время, однако у вас есть запланированные в будущем перелеты, то на сайте IATA есть вся информация о закрытии границ, которой руководствуются авиакомпании", – пишет Telegram-канал 193 land.

Если же у вас был запланирован перелет в период lockdown, ожидайте возврата средств за отмененный рейс, этот процесс займет немного времени.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" подготовил специальную инструкцию, как вести себя в путешествии, чтобы не заразиться коронавирусом. Кроме этого, мы рассказывали, как не заразиться коронавирусом в самолете: ответ профессора из США.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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