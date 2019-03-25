Украинская авиакомпания вводит плату за популярную услугу в самолетах

Авиакомпания также рассматривает возможность увеличения периода онлайн-регистрации

МАУ вводит плату за смену места в самолете Фото: Pixabay

Международные авиалинии Украины (МАУ) вводят плату за смену места в салоне самолета во время онлайн-регистрации на всех своих рейсах с 26 марта. Размер сбора зависит от направления и расположения кресла в салоне самолета. Например, для внутренних рейсов он составляет от 3 до 11 евро, для международных среднемагистральных – от 4 до 15 евро, для дальнемагистральных – от 9 до 40 евро. Если же одно бронирование включает нескольких пассажиров, то система посадит их рядом.

Кроме того, авиакомпания рассматривает возможность увеличения периода онлайн-регистрации для пассажиров экономического класса с 48 до 78 часов до вылета. Отметим, что сейчас пассажиры МАУ во время онлайн-регистрации могут бесплатно изменить предоставленное системой место. Плата взимается только при выборе мест в аварийных рядах или в первых шести рядах экономического класса.

Напомним, лоукостер Ryanair будет летать из Киева в Лондон пять раз в неделю. Об этом рассказал коммерческий директор авиакомпании Ryanair Дэвид О'Брайен во время пресс-конференции в Министерстве.

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