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Украинский spa-курорт признан одним из лучших в Восточной Европе

В список вошли также курорты Чехии, Беларуси, Румынии и Венгрии

Владимир Грисюк
Сегодня, 07:18
Трускавец признан одним из лучших бюджетных курортов Фото: Chalegraal
Трускавец признан одним из лучших бюджетных курортов
Фото: Chalegraal

В Восточной Европе есть достаточно много качественных и необычных курортов, где можно хорошо отдохнуть, а также поправить свое здоровье, заплатив вполне умеренную цену. Среди лучших бюджетных направлений авторы издания The Guardian называют украинский Трускавец, который находится во Львовской области.

На чем и сколько можно сэкономить в курортном Буковеле – смотрите видео:

"Польза оздоровления в Трускавце под Львовом была впервые описана польским врачом в 1578 году, – указывается в статье. – Этот курорт является одним из немногих, которые поощряют посетителей пить минеральную воду. Здесь предлагают такие древние процедуры, как спелеотерапия (метод лечения, который заключается в длительном пребывании в условиях микроклимата пещер, гротов, соляных копей, шахт для извлечения влаги из легких пациента. – Ред.) и гирудотерапия (лечение пиявками)".

Кроме украинского Трускавца, в список вошли курорты Чехии, Беларуси, Румынии, Венгрии, Северной Македонии, Словакии, Хорватии и Сербии.

Напомним, где можно отдохнуть с удовольствием на горнолыжных курортах Украины 2020. Кроме того, писали, как можно провести незабываемые каникулы в Украине.

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Источник: Сегодня
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