Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Украинское розовое озеро теперь можно увидеть онлайн

Сегодня, 13:50

Геническое озеро в Херсонской области можно увидеть через веб-камеру

Теперь красоту розового озера в Херсонской области можно увидеть онлайн. На берегу Генического озера установили веб-камеру, которая круглосуточно транслирует видео в очень высоком качестве UltraHD.

С этого момента каждый желающий сможет любоваться волшебными видами этого природного чуда Украины из любой точки мира. Подробнее – в материале Сегодня.Lifestyle.

Розовое озеро в Украине
Розовое озеро в Украине
Фото: Depositphotos

Веб-камера на Геническом розовом озере ведет непрерывную онлайн-трансляцию с поддержкой звука. Стрим будет передаваться круглосуточно 365 дней в году. Это позволит наблюдать, как меняются пейзажи озера в зависимости от времени суток и сезона – в режиме реального времени.

Трансляцию с камеры можно посмотреть на сайте Счастливцевского сельсовета, к которому принадлежит озеро.

Геническое озеро на карте

Геническое розовое озеро находится на севере Арабатской стрелки в небольшом селе Приозерное. Многие люди приезжают сюда, чтобы увидеть воду ярко-розового цвета. Такой необычный оттенок образуется только летом, благодаря микроскопическим водорослям вида Дуналиелла Солоноводная. Это один из немногих живых организмов, который способен выжить в очень соленой воде. Водоросли вырабатывают пигмент для защиты от солнечного света, он и придает воде такой цвет.

Геническое озеро теперь можно увидеть онлайн
Геническое озеро теперь можно увидеть онлайн
Фото: Getty Images

Целебные свойства розового озера

Раньше из этого озера добывали соль. Сейчас туристы приезжают сюда не только ради красивых фото, но и оздоровиться. Рапа и грязь озера насыщены множеством полезных минералов – калием, магнием, йодом и бромом. А в розовой воде много бетакаротина, витамина молодости.

Вода и целебная грязь с розового озера полезны для профилактики заболеваний кожи, лечения хронических заболеваний суставов, и заболеваний верхних дыхательных путей. Также они положительно влияют на нервную систему, помогая при бессоннице и укрепляют иммунную систему.

Ранее мы рассказывали, где находится еще одно розовое озеро Украины – Лемурийское. Также вам может быть интересно узнать о лучших курортах Черного моря, где можно отдохнуть в бархатный сезон.

Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места Что посмотреть в Чернигове: план на выходные Уик-энд на море: советуем чистые и спокойные курорты Лучшие маршруты для походов в горы, чтобы воссоединится с природой Чем заняться на Шацких озерах: ТОП-5 мест для отдыха
Розовое озеро путешествия по Украине Геническое озеро
Реклама

Новости партнеров

Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Сердючке досталось после "шабаша" в центре Киева
Сердючке досталось после "шабаша" в центре Киева
Семь фраз, которые могут испортить отношения
Семь фраз, которые могут испортить отношения
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер

Популярные статьи

Сегодня, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 27 августа: Близнецам нужно держать язык за зубами, а Ракам – заняться своим здоровьем

Сегодня, 05:05Fun

27 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 14:58Шоу-бизнес

Жена Виктора Павлика призналась, что хочет подарить ему на 60-летие

Вчера, 08:13Техно

Вселенский взрыв мощностью в квадриллион ядерных бомб приближается к Земле

Вчера, 05:47Психология

Гороскоп на сегодня 26 августа: Овнам нужно контролировать эмоции, а Тельцов ждет плодотворный период на работе

Вчера, 05:05Fun

26 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

25 августаEvents

Гороскоп на завтра 26 августа 2020 года: какие знаки зодиака ждут перемены в личной жизни

25 августаШоу-бизнес

Дорофеева и Позитив рассказали о новом составе "Время и Стекло"

25 августаПсихология

Что такое гостевой брак и почему он становится популярным: ответ психолога

25 августаFood

Ореховый Спас-2020: что святят на праздник

25 августаСтиль

Влада Седан вышла замуж за Александра Зинченко: образ невесты

25 августаШоу-бизнес

Известная украинская телеведущая и ее дети заболели коронавирусом: где и как это произошло

25 августаШоу-бизнес

23-летняя Тина Кунаки показала редкие кадры со свадьбы с 53-летним Венсаном Касселем

25 августаПсихология

Гороскоп на сегодня на 25 августа: Овны столкнутся с препятствиями, а Тельцы смогут улучшить материальное положение

25 августаFun

25 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

24 августаEvents

Гороскоп на завтра 25 августа 2020 года: какие знаки зодиака будут решать финансовые проблемы

Новости партнеров

Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Басков похвастался пополнением и показал свою малютку
Басков похвастался пополнением и показал свою малютку
Кароль не стесняется своего животика: новые фото звезды
Кароль не стесняется своего животика: новые фото звезды
Филипп Киркоров похвастался отдыхом с певицей Ани Лорак
Филипп Киркоров похвастался отдыхом с певицей Ани Лорак
Как сегодня выглядят дети Миронова, Никулина, Высоцкого
Как сегодня выглядят дети Миронова, Никулина, Высоцкого
Составлен топ худших семьянинов по знаку Зодиака
Составлен топ худших семьянинов по знаку Зодиака
Назван самый скандальный знак Зодиака
Назван самый скандальный знак Зодиака
Как выглядит самая модная сумка 2020 года
Как выглядит самая модная сумка 2020 года

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять