Украинское розовое озеро теперь можно увидеть онлайн

Геническое озеро в Херсонской области можно увидеть через веб-камеру

Теперь красоту розового озера в Херсонской области можно увидеть онлайн. На берегу Генического озера установили веб-камеру, которая круглосуточно транслирует видео в очень высоком качестве UltraHD.

С этого момента каждый желающий сможет любоваться волшебными видами этого природного чуда Украины из любой точки мира. Подробнее – в материале Сегодня.Lifestyle.

Розовое озеро в Украине Фото: Depositphotos

Веб-камера на Геническом розовом озере ведет непрерывную онлайн-трансляцию с поддержкой звука. Стрим будет передаваться круглосуточно 365 дней в году. Это позволит наблюдать, как меняются пейзажи озера в зависимости от времени суток и сезона – в режиме реального времени.

Трансляцию с камеры можно посмотреть на сайте Счастливцевского сельсовета, к которому принадлежит озеро.

Геническое озеро на карте

Геническое розовое озеро находится на севере Арабатской стрелки в небольшом селе Приозерное. Многие люди приезжают сюда, чтобы увидеть воду ярко-розового цвета. Такой необычный оттенок образуется только летом, благодаря микроскопическим водорослям вида Дуналиелла Солоноводная. Это один из немногих живых организмов, который способен выжить в очень соленой воде. Водоросли вырабатывают пигмент для защиты от солнечного света, он и придает воде такой цвет.

Геническое озеро теперь можно увидеть онлайн Фото: Getty Images

Целебные свойства розового озера

Раньше из этого озера добывали соль. Сейчас туристы приезжают сюда не только ради красивых фото, но и оздоровиться. Рапа и грязь озера насыщены множеством полезных минералов – калием, магнием, йодом и бромом. А в розовой воде много бетакаротина, витамина молодости.

Вода и целебная грязь с розового озера полезны для профилактики заболеваний кожи, лечения хронических заболеваний суставов, и заболеваний верхних дыхательных путей. Также они положительно влияют на нервную систему, помогая при бессоннице и укрепляют иммунную систему.

Ранее мы рассказывали, где находится еще одно розовое озеро Украины – Лемурийское. Также вам может быть интересно узнать о лучших курортах Черного моря, где можно отдохнуть в бархатный сезон.

Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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