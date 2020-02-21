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"Укрзализныця" запустила новую услугу для пассажиров: как пользоваться

Сейчас функция работает в тестовом режиме ежедневно с 8:00 до 20:00

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:55

"Укрзализныця" запустила канал коммуникации с пассажирами в Messenger в сети Facebook. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожного предприятия.

"Теперь обращаться с вопросами, замечаниями и предложениями можно в контактный центр "Укрзализныци" и путем направления сообщения в социальной сети Facebook", – говорится в сообщении.

Таким образом, пожаловаться, например, на состояние поезда или спросить о необходимых билетах теперь можно через Facebook в аккаунте компании: @Ukrzaliznytsia. Сейчас поддержка в Messenger работает в тестовом режиме ежедневно с 8:00 до 20:00.

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Также действует контактный центр компании по телефону 0800-50-3111.

Смотрите видео: как "Укрзализныця" будет решать проблему с нехваткой билетов

Напомним, ранее "Укрзализныця" анонсировала появление услуги заказа ланч-бокса в поездах "Интерсити +" и "Интерсити". К слову, в середине мая 2019 года "Укрзализныця" также ввела единую цену на напитки в поездах. Заказать их онлайн, а выбрать – уже во время путешествия.

Подробнее о будущем УЗ читайте в материале "Частные поезда и тарифы: что хотят сделать с железной дорогой в Украине".

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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Источник: Сегодня
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