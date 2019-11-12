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Улечу, куда хочу!

Турагентство в смартфоне: как заказать тур по Telegram и Viber

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:43

Во времена, когда незапланированный телефонный разговор з незнакомцем для многих сравним с вторжением в личное пространство, мессенджеры – настоящее спасение. Быстро поняли это прогрессивные туристические агентства и взяли на вооружение. Киевское агентство "Улечу, куда хочу!" уже давно работает в удобном для клиентов формате и предлагает полноценную консультацию и подбор тура по Viber/Telegram. К тому же, делает регулярную рассылку горящих туров в Viber/Telegram-каналах, в которую можно присоединиться, вписав свой номер телефона в форму по ссылке и нажав "Отправить". Контакт будет добавлен в группу в течение суток.

Если говорить образно, то в смартфоне клиента – индивидуальный турагент. Не нужно ждать его звонка или скучать в офисе, пока он общается с другими путешественниками. Стоит лишь написать запрос по Viber/Telegram и через короткое время получить готовые тур-предложения. Преимуществ у Viber/Telegram-агента достаточно: экономия времени, точность информации (по сравнению с устными запросами и ответами), легкость и удобство.

Как работает Viber/Telegram-консультант:

  • оперативный подбор туров;
  • рассылка "горящих" предложений;
  • обсуждение путешествий в групповых чатах;
  • обмен фото и видео, получение отзывов;
  • связь с менеджером во время путешествия.

Viber/Telegram

‎‎‎‎+380673913238

+380639816500

+380935763838

+380972750064

Telegram-канал https://t.me/ulechukudahochy

ул. Большая Васильковская, 72, ТЦ "Олимпийский", 2 этаж, офис 2.40, м. "Олимпийская"

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Viber Telegram турагентство Улечу, куда хочу
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