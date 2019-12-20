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"Умную" автобусную остановку создали в Швеции: фото

Во время ожидания транспорта пассажиры могут спрятаться от ветра и согреться

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:27
Station of Being в Швеции
Station of Being в Швеции

В шведском городе Умео архитектурное бюро Rombout Frieling Lab создало "умную" остановку общественного транспорта – Station of Being ("Станция Бытие"). По словам экспертов, там можно согреться и порефлексировать во время морозов. На остановке играет спокойная музыка. Аудиосистема также сообщает о приезде автобуса, пишет Curbed.

Остановка спроектирована так, что во время ожидания транспорта можно спрятаться от ветра и согреться – там установлены специальные полуоткрытые капсулы, изготовленные из дерева. Это очень актуально, поскольку в Умео среднедневная температура воздуха колеблется от минус 10 градусов по Цельсию до минус 20.

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Капсулы вращаются на 360 градусов и оснащены под углом, что обеспечивает удобную опору. Конструкция со всех сторон открыта: это сделали для того, что снегоуборочная машина могла забрать снег.

В Швеции обустроили остановку, которая согревает и защищает от ветра
Фото: curbed.com
В Швеции обустроили остановку, которая согревает и защищает от ветра
Фото: curbed.com
В Швеции обустроили остановку, которая согревает и защищает от ветра
Фото: curbed.com
В Швеции обустроили остановку, которая согревает и защищает от ветра
Фото: curbed.com
В Швеции обустроили остановку, которая согревает и защищает от ветра
Фото: curbed.com
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"Это дизайнерское решения позволяет людям в уютной атмосфере максимально комфортно проводить свое время в ожидании автобуса", – отметили авторы идеи Station of Being.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, куда можно поехать на зимние каникулы с детьми за границу. Также мы рассказывали о ТОП-10 лучших мест на планете по версии журнала Time.

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Источник: Сегодня
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