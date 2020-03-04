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Увидевший весь мир украинец назвал самую счастливою страну

Как ни странно, это бедное государство с очень незначительным потоком туристов

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:12

Украинец Константин Симоненко, который официально посетил все страны мира, назвал самое счастливое государство – это Кирибати, маленькая страна, расположенная на атоллах в Океании. Об этом путешественник написал на своей странице в Facebook.

Несмотря на то, что Кирибати – одна из самых бедных стран мира с очень незначительным потоком туристов, местные жители, согласно опросам, "чуть ли не самые счастливые люди на планете". Все дело в том, что их запросы минимальны, а сама жизнь, несмотря на бедность, довольно комфортна. На островах всегда тепло, вокруг сочная зелень и невероятной красоты океан, рассказывает Константин Симоненко.

Кирибати
Фото: facebook.com/konstantin.traveller
Кирибати
Фото: facebook.com/konstantin.traveller
Кирибати
Фото: facebook.com/konstantin.traveller
Кирибати
Фото: facebook.com/konstantin.traveller
Кирибати
Фото: facebook.com/konstantin.traveller
Кирибати
Фото: facebook.com/konstantin.traveller
Кирибати
Фото: facebook.com/konstantin.traveller
Кирибати
Фото: facebook.com/konstantin.traveller
Кирибати
Фото: facebook.com/konstantin.traveller
Кирибати
Фото: facebook.com/konstantin.traveller
Кирибати
Фото: facebook.com/konstantin.traveller
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"По опросам на Кирибати живут самые счастливые люди. И это правда – они действительно счастливы. Ведь если все твои потребности – это соломенная крыша над головой и гамак в тени, то и полностью удовлетворить их не составляет труда", – пишет путешественник.

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Дома местные строят из фанеры. Там даже не застеклены окна и уж тем более нет кондиционеров. Люди носят мало одежды, пьют дешевое фиджийское пиво, а свободное время проводят в гамаках.

Смотрите видео: названа самая счастливая страна в мире

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Однако и в этой стране есть и целый ряд проблем. "Мусор некуда девать. Атолл крошечный, свалок нет. Канализации тоже. Местные выносят весь мусор на берег во время отлива. Просто вываливают его на дно, а через несколько часов прилив уносит нечистоты в океан. Правда, волна смывает не все. Поэтому дно устлано всякими железяками и стеклом", – рассказывает Симоненко.

Путешественник также подчеркнул, что он "любит фоткать местные органы власти".

"На Кирибати нашел Министерство образования и наглухо закрытое Министерство труда. Говорят, что у местных, которые уезжают на Фиджи или Австралию возникают огромные проблемы с трудоустройством. Они просто физически не способны выдержать 8 часовой день, особенно в офисе. Гамак повесить нельзя и поспать пару часов после обеда не разрешают. А они так не привыкли. Многие потом возвращаются", – отметил Константин.

Напомним, ранее аналитическое подразделение журнала The Economist Economist Intelligence Unit составило рейтинг самых комфортных для жизни городов мира. Второй год подряд на первом месте оказалась столица Австрии – Вена. На второй и третьей позициях разместились австралийские мегаполисы Мельбурн и Сидней. В аналогичном украинском рейтинге в лидерах оказались Винница и Харьков, в аутсайдерах – Запорожье и Кропивницкий.

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Источник: Сегодня
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