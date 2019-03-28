В Австралии появилось необычное розовое озеро: фото

Феномен возник в результате целого комплекса факторов

Розовое озеро в Австралии Фото: instagram.com/gaelpgds

Озеро Вестгейт парка в Мельбурне (Австралия) окрасилось в яркий розовый цвет. Эксперты утверждают, что это результат высокой концетрации соли, которая содержится нем, сообщает The Sun.

Как объясняют ученые, необычный феномен возник в результате целого комплекса факторов: уровень воды, температура, количество солнечного света и отсутствие дождевых водорослей в озере. Все это привело к появлению красного пигмента, который называется бета-каротин и производится в процессе фотосинтеза.

Розовое озеро в Австралии Фото: instagram.com/gaelpgds Розовое озеро в Австралии Фото: instagram.com/gaelpgds Розовое озеро в Австралии Фото: instagram.com/gaelpgds Розовое озеро в Австралии Фото: instagram.com/gaelpgds Розовое озеро в Австралии Фото: instagram.com/gaelpgds 1/5

Озеро изменило свой цвет на прошлой неделе, и ожидается, что оно останется таким до поздней осени. Власти парка в штате Виктория предупредили людей, желающих сделать селфи или сфотографировать необычный феномен, чтобы они держались подальше от края озера.

Следует отметить, что такой феномен можно наблюдать не только в Австралии, но и во всем мире.

В отдаленных северо-западных озерах штата Виктория, Беккинг, Кеньон и Харди в Национальном парке Мюррей Сансет являются популярными туристическими достопримечательностями благодаря своему розовому цвету.

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