Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Австралии появилось необычное розовое озеро: фото

Феномен возник в результате целого комплекса факторов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:50
Розовое озеро в Австралии Фото: instagram.com/gaelpgds
Розовое озеро в Австралии
Фото: instagram.com/gaelpgds

Озеро Вестгейт парка в Мельбурне (Австралия) окрасилось в яркий розовый цвет. Эксперты утверждают, что это результат высокой концетрации соли, которая содержится нем, сообщает The Sun.

Как объясняют ученые, необычный феномен возник в результате целого комплекса факторов: уровень воды, температура, количество солнечного света и отсутствие дождевых водорослей в озере. Все это привело к появлению красного пигмента, который называется бета-каротин и производится в процессе фотосинтеза.

Розовое озеро в Австралии
Фото: instagram.com/gaelpgds
Розовое озеро в Австралии
Фото: instagram.com/gaelpgds
Розовое озеро в Австралии
Фото: instagram.com/gaelpgds
Розовое озеро в Австралии
Фото: instagram.com/gaelpgds
Розовое озеро в Австралии
Фото: instagram.com/gaelpgds
1/5

Озеро изменило свой цвет на прошлой неделе, и ожидается, что оно останется таким до поздней осени. Власти парка в штате Виктория предупредили людей, желающих сделать селфи или сфотографировать необычный феномен, чтобы они держались подальше от края озера.

Следует отметить, что такой феномен можно наблюдать не только в Австралии, но и во всем мире.

В отдаленных северо-западных озерах штата Виктория, Беккинг, Кеньон и Харди в Национальном парке Мюррей Сансет являются популярными туристическими достопримечательностями благодаря своему розовому цвету.

Напомним, составлен рейтинг самых интересных мест на Земле: фото ТОП-6. Кроме этого, назван самый доступный для отдыха город Европы. Также мы рассказывали о романтических уголках на планете, куда нужно поехать вместо Парижа.

Смотрите видео: как вдвое сэкономить на праздничных путешествиях

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Определен самый популярный авиамаршрут в мире Пять опасных для туристов мест в мире
видео Австралия озеро невероятное аномалия
Реклама

Новости партнеров

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли
Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли
Чебуреки из лаваша: быстро и вкусно
Чебуреки из лаваша: быстро и вкусно
Папараці спіймали відомого актора РФ разом з побитою дружиною
Папараці спіймали відомого актора РФ разом з побитою дружиною

Популярные статьи

Сегодня, 08:02Fun

Собака принесла хозяйке неожиданный "сюрприз"

Вчера, 17:27Fun

27 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 15:04Fun

Вербное воскресенье 2019: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Вчера, 11:19Шоу-бизнес

Олег Винник предстал в новом необычном образе

Вчера, 10:17Шоу-бизнес

Папина копия: Джамала опубликовала серию фото с сыном

Вчера, 09:49Fun

Голые студенты выжили после трех недель блужданий по джунглям

Вчера, 08:59Fun

Женщина одновременно родила от двух разных мужчин

Вчера, 08:02Шоу-бизнес

23-летняя дочь Эминема показала идеальную фигуру в купальнике

Вчера, 07:00Wellness

Как без усилий убрать мешки под глазами

Вчера, 05:16Психология

Гороскоп на сегодня: у Стрельцов очень активный день, а Водолеи могут получить премию

26 мартаСтиль

Желтый ей к лицу: Тина Кароль в боди подчеркнула пышный бюст

26 мартаШоу-бизнес

Наталья Холоденко показала фото с новорожденной дочерью

26 мартаFun

26 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

26 мартаFun

"Не пейте воду": в роддоме одновременно забеременели девять медсестер

25 мартаWellness

Почему появляются синяки под глазами и как с ними бороться

25 мартаШоу-бизнес

Маша Ефросинина "раскритиковала" наряд Оли Поляковой

Новости партнеров

Потап пришел на мероприятие с бывшей женой и игнорировал Настю
Потап пришел на мероприятие с бывшей женой и игнорировал Настю
Лариса Голубкина:
Лариса Голубкина: "Миронов был патологически влюблен в Фатееву"
5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения
Королёва удивила своей фигурой
Королёва удивила своей фигурой
Утяшева покинула Россию?
Утяшева покинула Россию?
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М
6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М