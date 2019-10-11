В Египте анонсировали новые запреты для туристов: что изменится

Экологи отмечают, что туризм негативно влияет на состояние окружающей среды

Египет введет новые запреты для туристов Фото: Depositphotos

Для реализации инициативы ООН "Зеленые плавники" в Египте планируют запретить туристам кормить рыб. Отдыхающих также попросят не ломать кораллы, не выбрасывать в море мусор, пластиковые изделия, остатки пищи и химикаты, пишет Egyptianstreets.

Сообщается, что первым регионом, где будут введены новые правила, станет Южный Синай, а к весне 2020 года к программе присоединятся остальные мухафазы страны.

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Также будет введен строгий контроль работы компаний, организующих дайвинг-туры. Эти нововведения связаны с тем, что Египет вошел в число стран, соблюдающих инициативу ООН "Зеленые плавники", которая призвана защитить коралловые рифы от негативного влияния дайвинга и снорклинга.

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Местные экологи отмечают, что туризм негативно влияет на состояние окружающей среды. От якорей при дайвинге и снорклинге страдают кораллы, а после катеров остаются следы топлива, угрожающие подводным обитателям.

Пока эти нормы будут носить рекомендательный характер, но власти намерены строго контролировать их выполнение.

Напомним, египетские отельеры предупредили, что плавать поздно вечером или ночью в Красном море очень опасно: в воде обитают разные виды хищных рыб: от скатов до мурен. Кроме этого, "Сегодня" писали, как в Египте вскрывали "проклятые" саркофаги.

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