В итальянском городе удалось победить коронавирус: каким образом

Профессор Андреа Кресанти из университета Imperial College London назвал лучший способ борьбы с вирусом

Лучший способ остановить появление новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 назвал профессор Андреа Кресанти из университета Imperial College London. Он объяснил, как работает эта мера на примере небольшого городка Во Еуганео на севере Италии, пишет газета Financial Times.

Ученый считает, что очень важно тестировать людей без симптомов, которые имели контакт с больными.

В городе Во Еуганео на коронавирус протестировали всех Фото: Depositphotos

Так, в коммуне недалеко от Венеции сразу же начали массовое тестирование на COVID-19. Всем 3,4 тыс. жителям города, независимо от наличия у них симптомов, сделали тесты на коронавирус. Тех, у кого диагноз подтвердился, отправили на строгий карантин. Людей, с которыми они контактировали, тоже.

Анализы обнаружили вирус у 3% населения города. На каждого человека, который имел коронавирус с симптомами, обнаружили 10 носителей без симптомов. Всех изолировали. Процедуру повторили через десять дней, и в итоге число больных снизилось на 90%

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"Важно, что повторное тестирование выявило по меньшей мере шесть зараженных без симптомов, их поместили в карантин, – рассказывает Андреа Кресанти в интервью британской газете Financial Times. – Если бы их не обнаружили, инфекция продолжила бы распространяться".

Эту практику планируют распространить на весь регион Венето, где будут брать 11 тыс. анализов в день.

Напомним, какие меры из-за коронавируса приняла Украина и другие страны мира. Кроме этого, мы писали, как не заразиться коронавирусом в самолете: ответ профессора из США.

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