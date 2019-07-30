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В какие страны мира нельзя ездить одиноким женщинам

Эксперты составили рейтинг самых опасных направлений для туристок

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:53
Эксперты определили самые опасные страны для туристок
Эксперты определили самые опасные страны для туристок
Фото: Depositphotos

Рейтинг самых опасных стран мира для женщин, путешествующих в одиночку, возглавила ЮАР. Следом расположились Бразилия, Россия, Мексика, Иран, Доминиканская Республика, Египет, Марокко, Индия и Таиланд. Украина оказалась в перечне на 20 позиции. Об этом сообщается на официальном сайте Travel Industry Association.

Смотрите видео: как в разных странах привлекают туристов

В ходе составления рейтинга были учтены восемь факторов, среди которых безопасность для женщин на улицах, уровень умышленных убийств и сексуального насилия, интимного насилия со стороны партнеров, юридической дискриминации. Также был проанализирован вопрос гендерного неравенства.

В то же время наиболее безопасными названы Испания, Швейцария, Австрия, Ирландия и Сингапур. 

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Результаты исследования основаны на данных из Gallup World Poll и Equal Measures 2030 от организации Gender Advocates Data Hub. 

Ранее "Сегодня" писали о ТОП-20 городах мира, о красоте которых не знают туристы. Кроме того, мы рассказывали, куда поехать в августе 2019 за границу

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Источник: Сегодня
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