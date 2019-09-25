В какой день недели авиабилеты самые дешевые и как их покупать
Эксперты рассказали, как можно сэкономить во время бронирования авиабилетов
Самые душевые авиабилеты можно купить во вторник, а вот в субботу за тот же маршрут придется заплатить дороже. Об этом утверждают эксперты Aviasales на официальном сайте портала.
Итак, в какой день недели выгоднее всего бронировать билеты и сколько можно сэкономить?
Смотрите видео о том, как купить дешевый билет и бесплатно провезти багаж:
Чтобы это выяснить, эксперты онлайн-сервиса по поиску авиабилетов изучили бронирования авиабилетов на одного взрослого в экономклассе с начала 2019 года. Оказалось, что дешевле всего покупать билеты во вторник – в среднем в этот день они продаются на три процента дешевле, чем в любой другой день недели. А вот самым невыгодным днем для планирования путешествия эксперты назвали субботу – на шесть процентов дороже, чем во вторник.
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- Существует огромное количество поисковых-агрегаторов. Вбейте в Google запрос "Купить дешевые авиабилеты" и перейдите на один из первых сайтов в выдаче.
- В графах "Пункт вылета" и "Пункт назначения" укажите пункты вылета и прилета.
- Далее выберите, какой авиаперелет вам нужен: в одну сторону или в обе.
- Ниже выберите дату вылета и дату обратного вылета.
- Далее выберите количество пассажиров (максимум – девять человек).
- Выберите класс обслуживания – эконом или бизнес.
- Далее вам будет предложено несколько вариантов перелета, в том числе прямые, и с пересадками. Определите подходящий для вас и нажмите кнопку "Забронировать".
- Далее вы можете выбрать способ оплаты. Если оплата через банковскую карту, то электронный авиабилет будет доставлен на почтовый ящик.
- Убедитесь, что все правильно и подтвердите бронирование.
- Перед вылетом обязательно распечатайте посадочный талон.
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