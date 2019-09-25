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В какой день недели авиабилеты самые дешевые и как их покупать

Эксперты рассказали, как можно сэкономить во время бронирования авиабилетов

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:29
Вторник – самый выгодный день для покупки авиабилетов
Вторник – самый выгодный день для покупки авиабилетов
Фото: Depositphotos

Самые душевые авиабилеты можно купить во вторник, а вот в субботу за тот же маршрут придется заплатить дороже. Об этом утверждают эксперты Aviasales на официальном сайте портала.

Итак, в какой день недели выгоднее всего бронировать билеты и сколько можно сэкономить?

Смотрите видео о том, как купить дешевый билет и бесплатно провезти багаж:

Чтобы это выяснить, эксперты онлайн-сервиса по поиску авиабилетов изучили бронирования авиабилетов на одного взрослого в экономклассе с начала 2019 года. Оказалось, что дешевле всего покупать билеты во вторник – в среднем в этот день они продаются на три процента дешевле, чем в любой другой день недели. А вот самым невыгодным днем для планирования путешествия эксперты назвали субботу – на шесть процентов дороже, чем во вторник.

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Как купить авиабилет: пошаговая инструкция

  • Существует огромное количество поисковых-агрегаторов. Вбейте в Google запрос "Купить дешевые авиабилеты" и перейдите на один из первых сайтов в выдаче.
  • В графах "Пункт вылета" и "Пункт назначения" укажите пункты вылета и прилета.
  • Далее выберите, какой авиаперелет вам нужен: в одну сторону или в обе.
  • Ниже выберите дату вылета и дату обратного вылета.
  • Далее выберите количество пассажиров (максимум – девять человек).
  • Выберите класс обслуживания – эконом или бизнес.
  • Далее вам будет предложено несколько вариантов перелета, в том числе прямые, и с пересадками. Определите подходящий для вас и нажмите кнопку "Забронировать".
  • Далее вы можете выбрать способ оплаты. Если оплата через банковскую карту, то электронный авиабилет будет доставлен на почтовый ящик.
  • Убедитесь, что все правильно и подтвердите бронирование.
  • Перед вылетом обязательно распечатайте посадочный талон.

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Ранее "Сегодня" писали, какие авиалинии считаются самыми бюджетными: новый рейтинг. Также мы рассказывали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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Источник: Сегодня
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