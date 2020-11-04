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В Лондоне открыли худшее в мире жилье на Airbnb. Но апартаменты "ноль звезд" оказались популярными

Сегодня, 14:36

YouTube-блогеры разместили кровать с тумбочкой на пустом поле

Группа друзей из Лондона намеревались создать худшее жилье для популярного сайта аренды Airbnb, но в итоге их, так называемые апартаменты "ноль звезд" начали пользоваться сумасшедшей популярностью.

Как сообщает Metro, трое друзей Рис Симмонс, Джейми Камаз и Хитчин ведут известный развлекательный YouTube-канал Passion Squad, где выкладывают различные пранки, трюки и оригинальные ролики. Однажды после путешествия, во время которого друзья столкнулись с неприятной ценой жилья на Airbnb, решили представить путешественникам свое, креативное предложение.

Взяв бесплатно на Facebook Marketplace всю мебель, а это – матрас, прикроватная тумбочка и лампа, они разместили "жилье" посреди поля у дерева в северной части Лондона.

Группа друзей из Лондона создала "худшее жилье" на Airbnb
Группа друзей из Лондона создала "худшее жилье" на Airbnb
Фото: Metro.co.uk

Неожиданно, хотя это вписывается в странные тренды нынешнего года, у многих жилье вызвало интерес и получило положительные отзывы. А некоторые даже решили забронировать его и остаться на ночь.

"Это сумасшедшее достижение. Создать худший Airbnb в мире и получить безумное количество запросов на проживание – это то, что мы никогда не забудем", – прокомментировал Рис Симмонс.

В Лондоне создали "худшее жилье" на Airbnb
В Лондоне создали "худшее жилье" на Airbnb
Фото: Metro.co.uk

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