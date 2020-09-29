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В Норвегии можно арендовать дом-скворечник с шикарным видом на горы (фото)

Сегодня, 17:51

Главная особенность домиков – огромные смотровые окна

Норвегия известна своей первозданной природой и могущественными фьордами. Теперь путешественники смогут остаться наедине с этой красотой в комфортных условиях, арендовав дом-скворечник с шикарным видом, передают Dwell. Стоит это удовольствие – от 210 долларов в сутки.

Итак, дома называются Birdbox, имеют удобства классического гостиничного номера и хорошо изолированы для защиты от суровых погодных условий. Главная особенность домов-скворечников от архитектурного бюро Livit — в огромных смотровых окнах и минималистическом дизайне.

Birdbox в Норвегии
Birdbox в Норвегии
Фото: Dwell

В одном из таких элегантных крошечных коттеджей можно провести незабываемый отпуск или просто ненадолго отключиться от сети и побыть наедине. Домики доступны в размерах Birdbox Mini стоимостью аренды 210 долларов за сутки или Birdbox Medi, который можно арендовать за 250 долларов в сутки.

Каждый домик включает в себя кровать, место для хранения вещей, стены с шерстяной подкладкой, приглушенную цветовую палитру и огромные стеклянные смотровые окна, позволяющие любоваться окружающей обстановкой. Последняя часть особенно важна, ведь в будущем Birdbox планируют установить в разных уголках Норвегии, чтобы путешественники получили новый опыт в каждом месте, которое они посетят.

В настоящее время Livit предлагает домики для аренды в отдаленных районах Норвегии – Фауске и Лангеланд.

Birdbox в Норвегии можно арендовать в любой сезон
Фото: birdbox.no
Birdbox в Норвегии можно арендовать в любой сезон
Фото: birdbox.no
Birdbox в Норвегии можно арендовать в любой сезон
Фото: birdbox.no
Birdbox в Норвегии можно арендовать в любой сезон
Фото: birdbox.no
Birdbox в Норвегии можно арендовать в любой сезон
Фото: birdbox.no
Birdbox в Норвегии можно арендовать в любой сезон
Фото: birdbox.no
Birdbox в Норвегии можно арендовать в любой сезон
Фото: birdbox.no
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Birdbox – это сборные и экологически безопасные конструкции, которые легко транспортировать. "Мы хотели создать продукт, который мог бы обеспечить уникальный опыт с минимальными затратами", – объясняет Торстейн Аа, дизайнер Birdbox и соучредитель Livit. Теперь все желающие могут приобрести себе такие домики и сдавать их в аренду. Не требующий обслуживания, Birdbox может быть поднят на место с помощью вертолета и установлен на колоннах, чтобы обеспечить обратимое воздействие на природу.

Ранее мы рассказывали вам про уникальный дом из пузырей в Австралии, который продают за 36 миллионов гривен. Также ранее стало известно, что Китай сдает в аренду необитаемые острова от 535 долларов за гектар в год.

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