В одном из городов вводят бесплатный проезд в транспорте

Нововведение начнет действовать с 1 мая 2020 года

Инсбрук Фото: A Rosara / Unsplash

В австрийском Инсбруке, федеральная земля Тироль, сделали проезд в общественном транспорте бесплатным для всех, кто приезжает отдохнуть в город на два дня и более. Нововведение начнет действовать с 1 мая 2020 года. Об этом сообщило Бюро по туризму Инсбрука.

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Воспользоваться бесплатным проездом можно будет с помощью туристической карты Welcome Card. Приезжие смогут получить ее у фирмы-арендодателя жилья или в гостинице. Также отмечается, что с туристической картой гости могут воспользоваться многочисленными скидками и бесплатным проездом в регионе, окружающем Инсбрук.

"Карта Welcome Card 2020 сделает хорошую рекламу региону Инсбрука в качестве инновационной и экологичной точки назначения. Включение в нее общественного транспорта с мая 2020 года повысит качество пребывания наших гостей", – отметила директор Бюро по туризму Инсбрука Карин Зайлер-Лалль. Она добавила, что расходы на бесплатный проезд компенсируют городскому транспорту за счет части средств, полученных от проживания приезжих в регионе.

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