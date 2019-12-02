Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В одном из городов вводят бесплатный проезд в транспорте

Нововведение начнет действовать с 1 мая 2020 года

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:54
Инсбрук Фото: A Rosara / Unsplash
Инсбрук
Фото: A Rosara / Unsplash

В австрийском Инсбруке, федеральная земля Тироль, сделали проезд в общественном транспорте бесплатным для всех, кто приезжает отдохнуть в город на два дня и более. Нововведение начнет действовать с 1 мая 2020 года. Об этом сообщило Бюро по туризму Инсбрука.

На чем и сколько можно сэкономить в курортном Буковеле – смотрите видео:

Воспользоваться бесплатным проездом можно будет с помощью туристической карты Welcome Card. Приезжие смогут получить ее у фирмы-арендодателя жилья или в гостинице. Также отмечается, что с туристической картой гости могут воспользоваться многочисленными скидками и бесплатным проездом в регионе, окружающем Инсбрук.

Читайте также:
Куда поехать на Новый год за границу 2020: лучшие направления

"Карта Welcome Card 2020 сделает хорошую рекламу региону Инсбрука в качестве инновационной и экологичной точки назначения. Включение в нее общественного транспорта с мая 2020 года повысит качество пребывания наших гостей", – отметила директор Бюро по туризму Инсбрука Карин Зайлер-Лалль. Она добавила, что расходы на бесплатный проезд компенсируют городскому транспорту за счет части средств, полученных от проживания приезжих в регионе.

Напомним, горнолыжные курорты Украины 2020: где покататься и отдохнуть с удовольствием.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Новый год-2020: центр Киева перекрыли до конца января В Киеве на новогодние праздники перекрыли дороги: куда уже не пускают машины Электронные билеты в Киеве: систему обещают полностью запустить в апреле Жизнь в сказке: фото самых лучших маленьких городков на планете
туризм видео проезд путешествия
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Почему нужно спать в носках: важные советы
Почему нужно спать в носках: важные советы
Константин Меладзе сделал неожиданный подарок Брежневой
Константин Меладзе сделал неожиданный подарок Брежневой
Модные вещи 2019 года, которые превратят вас в икону стиля
Модные вещи 2019 года, которые превратят вас в икону стиля
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:45Fun

Похудевшая на 32 килограмма женщина рассказала, как сбросила вес: фото

Сегодня, 11:01Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Сегодня, 09:08Wellness

Как вылечить ангину у взрослого: лучшие таблетки и народные средства

Сегодня, 08:36Events

Выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине

Вчера, 22:18Психология

Гороскоп на неделю 1-7 декабря: все знаки зодиака

Вчера, 16:15Шоу-бизнес

Нежность и трепет: в сети обсуждают выступление Тины Кароль и Dan Balan на М1 Music Awards 2019

Вчера, 11:08Events

Первый день зимы: красивые картинки, открытки, фото, стихи и поздравления

Вчера, 11:03Fun

Девушка подобрала бездомного котенка, а он оказался пумой ягуарунди

Вчера, 10:33Шоу-бизнес

Лилия Подкопаева призналась, какое имя дала новорожденной дочери

Вчера, 09:59Техно

ТОП-10 самых лучших дешевых автомобилей 2019 года

Вчера, 08:16Шоу-бизнес

М1 Music Awards. П'ять: список победителей

30 ноябряСтиль

Екатерина Кухар удивила прозрачным нарядом на вечеринке

30 ноябряTravel

Новые правила перевозки ребенка в такси и своем авто: все, о чем нужно знать

30 ноябряFun

Ученых удивил пес, который жил 18 тысяч лет назад: фото

29 ноябряШоу-бизнес

Супруг Анастасии Заворотнюк уехал из России с близкой подругой актрисы

29 ноябряFun

Что подарить на Новый год 2020: идеи подарков для всех

Новости партнеров

Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
21 жестокая истина об отношениях
21 жестокая истина об отношениях
СМИ узнали новые подробности о состоянии больной раком Заворотнюк
СМИ узнали новые подробности о состоянии больной раком Заворотнюк
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Королева нового поколения эпатажных девушек футболистов
Королева нового поколения эпатажных девушек футболистов
Творожный пирог на скорую руку
Творожный пирог на скорую руку
4 полезные свойства острых приправ
4 полезные свойства острых приправ