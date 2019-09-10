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В одном из самых романтических городов мира могут запретить курить

Сперва ограничение введут вблизи двух главных достопримечательностей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:44
Власти Венеции захотели запретить курить
Власти Венеции захотели запретить курить
Фото: Depositphotos

Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро планирует запретить курение на территории города. Выступая на форуме мэров Италии в Риме, чиновник пояснил, что сперва курение запретят вблизи двух главных венецианских достопримечательностей: на площади Сан-Марко и на мосту Риальто. Представленные нововведения будут рассматривать в течение нескольких месяцев, сообщает издание Lonely Planet.

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Бруньяро напомнил о том, насколько пагубно влияет вредная привычка на самого курильщика и окружающих его людей, а также о том, что курение способствует появлению большого количества мусора. В связи с этим еще одним предложением градоначальника стало раздавать бесплатные контейнеры и пепельницы для сигарет и окурков.

Смотрите видео: за что могут оштрафовать в Италии

Венеция – итальянский лидер по всевозможным запретам. Здесь введены огромные штрафы за прыжки с мостов, купание в каналах, прогулки по городу с голым торсом, катание на велосипеде по пешеходным кварталам и пикники в общественном месте.

Ранее "Сегодня" уже сообщали, что власти Рима запретили купаться в фонтанах – это будет нарушение будет стоить до 900 евро. Кроме того, в Италии туристов может ждать и другой подвох – покупателям подделок на итальянских пляжах грозит до 7 тыс. евро штрафа.

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