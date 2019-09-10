В одном из самых романтических городов мира могут запретить курить
Сперва ограничение введут вблизи двух главных достопримечательностей
Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро планирует запретить курение на территории города. Выступая на форуме мэров Италии в Риме, чиновник пояснил, что сперва курение запретят вблизи двух главных венецианских достопримечательностей: на площади Сан-Марко и на мосту Риальто. Представленные нововведения будут рассматривать в течение нескольких месяцев, сообщает издание Lonely Planet.
Бруньяро напомнил о том, насколько пагубно влияет вредная привычка на самого курильщика и окружающих его людей, а также о том, что курение способствует появлению большого количества мусора. В связи с этим еще одним предложением градоначальника стало раздавать бесплатные контейнеры и пепельницы для сигарет и окурков.
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Венеция – итальянский лидер по всевозможным запретам. Здесь введены огромные штрафы за прыжки с мостов, купание в каналах, прогулки по городу с голым торсом, катание на велосипеде по пешеходным кварталам и пикники в общественном месте.
Ранее "Сегодня" уже сообщали, что власти Рима запретили купаться в фонтанах – это будет нарушение будет стоить до 900 евро. Кроме того, в Италии туристов может ждать и другой подвох – покупателям подделок на итальянских пляжах грозит до 7 тыс. евро штрафа.
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