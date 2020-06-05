"В самолет будут пускать по фамилиям": новые правила для туристов в условиях пандемии

Эксперт рассказал о ценах, ограничениях и датах международного туризма

С 5 июня правительство разрешило запуск авиасообщения сначала между регионами, а с 15-го – зарубежные. Туроператоры уже готовятся отправлять украинцев на отдых. В то же время, уже несколько стран заявили о готовности принять украинских туристов. Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" выяснили, куда можно будет поехать и на каких условиях.

Каким будет международный туризм в 2020 году – смотрите видео:

Пустые гостиницы, закрытые границы и тысячи испорченных отпусков. Пандемия сильно подкосила туристический бизнес. И вот наконец очередное ослабление. Однако условия будут карантинными. Пока Турция – единственная страна, где заявили, что готовы уже принять украинцев без справок. А вот в Грузии наоборот. И такие ограничения пугают украинцев.

"Вопросы остались только с области обсервации – будет по возвращению или нет. Справка, что ты не болен. Мы уже начали работать с клиентами и большинство говорят, что не полетят, если будут примерно такие ограничения", – комментирует вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза.

Озвучены новые правила авиаперевозок Фото: Depositphotos

А еще в Турции готовы взять ответственность и покрыть все расходы в случае инфицирования в стране. Такие же условия для туристов Кипра и Греции. В то же время, большинство стран еще думают, позволят ли украинцам пересечение границы. Например, МОЗ Кипра заявил, что Украина относится к странам высокого риска. Черногория уже договорилась со ста странами, но нашей среди них нет, так же как и Хорватия. Однако, по словам эксперта, все откроют уже с 1 июля.

"Уже есть сертификация гостиниц, есть требования, которые они выполняют, получают сертификат, и гости смогут отдохнуть безопасно. Есть уже алгоритм, как будут работать аэропорт-самолет – как это будет происходить", – объясняет эксперт.

В самолет теперь будут пускать по фамилиям. Пассажиров будут вызывать на посадку по списку, так же и при выходе из самолета. Ручную кладь уменьшат еще больше, а багаж будут дезинфицировать. В некоторых странах ограничили заполняемость отелей до 50%. Везде будет регулярная дезинфекция, антисептики, маски и перчатки для работников. Также будет соблюдаться дистанция между столиками, шезлонгами. При этом клиентов не будут заставлять носить маски, а просто постараются не допускать скопления людей.

И напоследок – приятная новость. Цены должны быть прошлогодними. Отели и авиакомпании не собираются поднимать их, даже при увеличении расходов. Это невыгодно ни для кого. Однако, акционных предложений и горящих туров, к сожалению, уже не будет.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда начнется туристический сезон в Украине: узнайте цены и популярные направления.

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