В Украине открыли необычные локации для туристов

Приятную новость для путешественников сообщило Министерство инфраструктуры Украины

Теперь туристы в Украине смогут посетить маяки Фото: Depositphotos

В Украине для туристов открыли маяки – теперь все желающие могут ознакомиться с работой объектов, от которых зависит безопасность мореплавания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Маяки в Украине отныне будут не только обеспечивать безопасность на море, но и гостеприимно принимать у себя туристов. Такое решение принято на основе мировой практики, ведь маяки – это культурное и историческое наследие Украины", – заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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На данный момент для посещения доступны Воронцовский маяк в Одессе, Сиверсив передний маяк в Николаеве, Генический и Станислав-Аджигольский задний маяки в Херсонской области.

Чиновники уверяют, что такие меры не будут препятствовать работе маяка, ведь для туристов отведено определенное время в выходные дни.

Станислав-Аджигольский задний маяк – самый высокий в Украине Фото: facebook.com/vladyslav.kryklii

Популяризация маяков дает возможность информировать общественность об обязанностях государства по навигационно-гидрографическому обеспечению мореплавания, защите морской среды, поиске и спасению потерпевших на море, уверенны в ведомстве.

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