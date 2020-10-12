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В Запорожье возродят живописный туристический маршрут благодаря водопаду

Сегодня, 14:47

Красивый водопад был засохший 10 лет

Живописный водопад восстановили в Запорожье. Вода пошла к нему с реки Конки. Десять лет он был засохший, а теперь местные краеведы мечтают возродить забытые туристические маршруты, которые вели к фонтану. Что особенного в этом месте – далее в материале.

Сюжет Олега Притыкина и Дарьи Зыряновой
Видео: Сегодня

Водопад символизирует богатство и успех, а то, что он возродился – хорошая примета. По крайней мере по фэншуй, мистическим учениям о гармонии человека и вселенной.

Поток воды срывается со скалы высотой почти десять метров. Для степного пейзажа – это явление очень необычное. Здесь находиться предел Донецкого кряжа, где древние скалы переходят в равнину. Поэтому эта местность очень живописная.

По словам краеведа Алексея Черкуна, здесь можно увидеть удивительные первоцветы ведь здесь есть цветы, занесенные в Красную книгу. Далее можно всретить извержения камней и небольшие пещеры.

Восстановленный водопад в Запорожье
Восстановленный водопад в Запорожье
Фото: rayonka.com

Водопад этот образовался случайно, почти полвека назад. Когда строили водохранилище, реку Конку перегородили плотиной. Но воды оказалось слишком много и избыток стал перетекать через дамбу. Фонтан сразу признали визитной карточкой города Конские Раздоры.

Краевед говорит, что это место облюбовали молодые пары, и свадьбы выезжали, и день рождения здесь постоянно гуляли – были люди, пока этот водопад существовал.

Если начало лета 2021 года будет дождливым, воды в реке хватит для полноценной подпитки водопада, уверен Алексей Черкун. И тогда уже в июне следующего года сюда можно приглашать туристов.

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Запорожье туристы путешествия Украина водопад
Источники: Сегодня , rayonka.com
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