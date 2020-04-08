Вакансия мечты: ищут путешественника с зарплатой 2,5 тысячи долларов в неделю

От претендентов требуют ездить по всему миру и тестировать роскошные апартаменты

Сайт люксовых вещей HushHush открыл весьма необычную вакансию с зарплатой 2,5 тысячи долларов в неделю. От претендентов требуют путешествовать по всему миру и тестировать роскошные апартаменты. Например, дом на берегу океана в эксклюзивном клубе Ocean Reef во Флориде, огромный особняк в районе Сан-Франциско, замок на Французской Ривьере или испанскую виллу с 25-ю спальнями.

После поездки сотрудник обязан написать небольшой отчет на 800 слов с описанием удобств объекта размещения, а также оценкой доступности и дизайна.

Также работодатель уточнил, что им нужен работник с отсутствием судимостей, наличием подлинного паспорта и умением писать рецензии в кратчайшие сроки. "Соискатели должны продемонстрировать свою надежность, талант подмечать детали и навыки написания хороших текстов", – указано в сообщении на официальном сайте компании.

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Ранее "Сегодня" сообщали, что на популярном среди туристов мексиканском курорте в городе Канкун появилась необычная вакансия – "директор приключений" с зарплатой 10 тыс. долларов в месяц. Кроме этого, мы писали, что в России искали испытателя дивана.

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