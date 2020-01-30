Венеция закрыла бесплатный вход в базилику Сан-Марко: как она выглядит

Новый сбор позволит собрать деньги на восстановление собора, утверждают власти города

Базилика Сан-Марко Фото: Depositphotos

После масштабного наводнения власти итальянской Венеции решили с апреля 2020-го года сделать вход в базилику Сан-Марко платным. Это позволит собрать деньги на восстановление собора. Цену билета пока не называют. Об этом сообщает портал Venezia Radio TV.

Купить билет на сайте Сан-Марко смогут соло-туристы или группы путешественников. В стоимость будет входить посещение основных помещений собора, дополнительных залов и алтаря Пала д’Оро.

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Попасть в базилику можно будет и по бесплатной квоте. Такие билеты удастся получить только в кассах собора в день посещения. Их количество будет ограничено (как и список доступных для осмотра мест). Свободно смогут проходить в храм верующие. Для них предусмотрен отдельный вход.

Базилика Сан-Марко внутри Фото: Depositphotos

По словам члена исполнительного совета Сан-Марко Пьерпаоло Кампострини, забронировать платный билет можно будет заранее на сайте собора на удобную дату и время. Посещение за деньги возможно не только для отдельных туристов, так и для групп.

Центральная площадь Венеции Фото: Владимир Грисюк

Каждый год в Венецию приезжают больше 22 миллионов туристов. Местные власти уже утвердили налог за въезд (с 1 июня он поднимется до 10 евро). На центральной площади Сан-Марко установлен лимит посещений в 65 тысяч человек в день.

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