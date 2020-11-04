Вкусная еда, марихуана и много мусора: телеведущий Игорь Пупков о Нью-Йорке

Америка встретила ведущего ураганным ветром и духом свободы

Ведущие и журналисты новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" сейчас находятся в США, откуда сообщают о ходе 59-х выборов американского президента. В частности, Игорь Пупков работает в студии в самом сердце Нью-Йорка – на площади Таймс-сквер. Он рассказал о своем впечатлении от Америки и интересных ситуациях, которые произошли с ним.

По словам ведущего, Америка встретила команду "Сегодня" ураганным ветром и леденящим холодом. Поэтому всем пришлось утепляться.

Игорь Пупков Фото: пресс-служба

"Я знал, что будет холодно, но, чтобы так – не думал", – отметил Игорь.

Величество мегаполиса и привычки его обитателей вызвали у него много впечатлений. А еще стойкую ассоциацию с запахом марихуаны, который чувствуется почти везде.

"В Нью-Йорке разрешено употреблять марихуану прямо на улице, – рассказал ведущий. – От того на Манхэттене очень много странных людей. Они одиночно ходят, что-то выкрикивают или громко поют. Многие одеты в необычные вещи".

С одним из таких чудаков даже произошёл курьёзный случай во время спецефира с площади Таймс-сквер. Он появился за спиной Игоря Пупкова и стал выкрикивать ему в ухо, и показывать язык. И хотя для ведущего это было совершенно неожиданно, он не растерялся и достойно продолжил свою работу.

Таймс-сквер Фото: Pixabay

Относительно питания, то несмотря на многочисленные рассказы знакомых о не вкусной еде в американском "Макдональдсе", ведущему она понравилась: "Мне и картофель, и чизбургер зашли. Очень много уличной еды. И много жареного. Хотя в больших супермаркетах есть готовые наборы для сторонников здорового питания".

Игоря Пупкова также поразил неспешный образ жизни в Америке, который совсем не присущ украинцам.

"Никто никуда не торопится. Американцы очень медленные. Ты можешь до 10 минут простоять на кассе, или в ожидании заказа, потому что они рассеивают свое внимание на все, пока делают тебе, например, кофе. Они могут отвлечься, начать разговаривать с коллегой, не обращая внимания на клиента", – рассказал ведущий.

Фото: twitter.com/PaulKadak

Неприятно Нью-Йорк удивил Игоря и большим количеством мусора, а также небрежным отношением американцев к экологии.

"Меня поразило, что в супермаркете тебе пакуют один товар в несколько пакетов сразу. То есть купил хлеб – тебе его вложили в пакет, а этот пакет в еще один пакет. Улицы Манхэттенна очень засорены".

Несмотря на это, ведущий признался, что ему ничего не испортило впечатление о стране. Ведь, по его мнению, Америка – это другой мир!

Как проходят выборы в США – смотрите в видео:

Видео: Сегодня

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