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Во сколько обойдется отдых в Карпатах на Новый год 2021

Сегодня, 12:49

Уже забронировано 70 процентов мест в гостиницах

Геотермальные бассейны и катание на лыжах. В Закарпатье готовятся к зимнему туристическому сезону. К тому же, на новогодние праздники, к примеру, уже забронировано 70 процентов мест в гостиницах. Будто никакой пандемии нет. Во сколько обойдется отдых в Закарпатье и внес ли какие-то коррективы карантин – далее в материале.

Сюжет Ани Никогосян и Николая Скунца
Видео: Сегодня

По словам администратора сельской усадьбы в селе Поляна Виктории Соценко, они уже принимают заказы на новогодние и рождественские праздники. Пока, в межсезонье, туристов практически нет. Впрочем, на сам Новый год все четыре коттеджа уже забронировано туристами из Киева, Днепра и Одессы. Но есть еще свободные номера в отеле. Владельцы уверены – разберут все.

По словам владельца сельской усадьбы Юрия Соценко, у них есть преимущество перед другими, ведь вокруг находится лес и горы. А люди из-за коронавируса, в первую очередь заказывают коттеджи.

Стоимость отдыха в Карпатах зимой

Во сколько обойдется отдых в Карпатах на Новый год 2021
Во сколько обойдется отдых в Карпатах на Новый год 2021
Фото: Depositphotos

Цены преимущественно остались на уровне прошлогодних. Так по словам Юрия Соценко, стоимость номеров в его гостинице составляют: 750 гривен за стандартный номер, 850 гривен за номер полулюкс с завтраками и 950 гривен за люкс с завтраками. Это из расчета на двух человек.

В то же время коттедж обойдется примерно до полутора тысяч. Туда может вселиться до 6-7 человек.

Только на период праздничных каникул с 24 декабря до 8 января цены подскочат. От 50 до 100 процентов. Заказать коттеджи в это время можно минимум на 5 суток. Сейчас места активно бронируют туроператоры.

По слова эксперта по туризму Федора Шандора, зима – это прекрасный сезон для тех, кто любит чаны и геотермальные воды. Поэтому заказ на групповые билеты уже есть. Будет у нас и несколько зимних курортов, где будет 100 процентов снег.

Да будет снег и развлечения

Буковель
Буковель
Фото: Depositphotos

Генераторы снега сейчас готовят к запуску и активно обсуждают программу развлечений.

Многие фестивали планируют перевести в онлайн. Думают и над форматами традиционного парада Николайчиков и крупнейшим в Украине фестивалем домашнего вина в Мукачево. Но, эксперты по туризму прогнозируют, что эта зима в Закарпатье будет удачной.

Ранее мы сообщали про ТОП-5 туристических мест в Украине: что пользователи чаще всего искали в Google.

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отдых туризм Карпаты
Источник: Сегодня
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