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Впервые за 30 лет: коронавирус "помог" развести тучи над Гималаями, фото и видео

Восхищенные юзеры за считанные дни засыпали социальные сети историческими снимками

Владимир Грисюк
Сегодня, 07:05

Благодаря карантину жителям северной Индии впервые за 30 лет открылся вид на вершину Гималаев. Восхищенные юзеры за считанные дни засыпали социальные сети историческими снимками. Они отмечают, что подобные кадры дают понять, какой вред человечество нанесло планете.

Сейчас порядка 1,4 миллиарда человек в Индии живут в условиях 21-дневной изоляции. Центральный совет по экологической обстановке в стране заявил, что в этот период наблюдается "значительное улучшение качества воздуха". Прежде всего, благодаря снижению автомобильного трафика и остановке многих производств, пишет издание News.com.

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"Мы ясно видим заснеженные вершины гор! Мало того, теперь по ночам нам открыто звездное небо! Я не видел ничего подобного за всю свою жизнь", – рассказывает пораженный позитивными изменениями в экологии Балбир Сингх Сичевал, возглавлявший кампанию против речного загрязнения в Пенджабе.

Напомним, авторитетное американское издание The New York Times в специальном фотопроекте показало, как выглядят разные уголки мира во время пандемии COVID-19. Фотографы прислали в редакцию газеты снимки некогда переполненных местными жителями и туристами площадей, пляжей, выставочных площадок, ресторанов, кинотеатров и железнодорожных станций, чтобы показать, как коронавирус превратил мегаполисы в "большую пустоту".

Смотрите видео: как люди путешествуют во время коронавируса

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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