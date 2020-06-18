Выявлена лучшая в мире страна для работы и бизнеса

Появился свежий рейтинг Швейцарского института развития управления

Швейцарский институт развития управления (IMD) определил лучшие места в мире для работы и бизнеса. Возглавил рейтинг, как и в прошлом году, Сингапур. На втором месте разместилась Дания, а замыкает тройку Швейцария. В пятерку также попали Нидерланды и Гонконг (специальный административный район Китая). Об этом сообщает официальный сайт IMD.

Сингапур стал лучшим в мире местом для работы и бизнеса Фото: Unsplash

Авторы рейтинга ориентировались на четыре ключевых показателя: состояние инфраструктуры и экономики, эффективность правительства и бизнеса. Они использовали локальные и международные статистические данные, а также опрашивали руководителей компаний из разных отраслей.

Важно отметить, что анализ проводился еще до пандемии коронавируса, однако лидеры рейтинга также продемонстрировали эффективность в борьбе с инфекцией, утверждают авторы доклада.

Любопытно, что в ТОП-10 списка лучших мест в мире для работы и бизнеса вошли также Швеция, Норвегия, Канада, ОАЭ и США. Украина заняла 55 место. Наша страна уступила Казахстану (42 место) и России (на 50 позиции). Замыкает список из 63 стран Венесуэла.

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Ранее "Сегодня" писали, что Гонконг занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира для проживания постоянно работающих иностранцев. Кроме этого, тревел-эксперты и редакторы издания Monocle составили рейтинг самых лучших маленьких городов мира с населением не больше 200 тысяч жителей.

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