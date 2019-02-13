Выходные в сказочной Венеции: как увидеть город-мечту за 100 евро

Автобусные экспресс-туры – идеальный вариант для работающих людей

Венеция Фото: Владимир Грисюк

В обществе бытует мнение, что путешествия по Европе – это удовольствие только для богатых. Но просматривая ленту новостей в Facebook и Instagram, мы спрашиваем себя, откуда наши знакомые и друзья, которые, казалось бы, сводят концы с концами, берут деньги, чтобы отдыхать на известных мировых курортах. На самом деле все просто – секрет в строгой экономии.

Сегодня мы рассмотрим возможность бюджетной поездки в один из самых красивых и романтичных городов мира – солнечную Венецию.

Прогулка по Венеции Фото: Владимир Грисюк Прогулка по Венеции Фото: Владимир Грисюк Прогулка по Венеции Фото: Владимир Грисюк Прогулка по Венеции Фото: Владимир Грисюк Прогулка по Венеции Фото: Владимир Грисюк 1/5

Попасть в известный итальянский городок не так дорого, как кажется. В Украине работают несколько бюджетных компаний, которые предлагают туристам автобусные экспресс-туры (найти их можно в интернете). Это гораздо дешевле, чем путешествовать самолетом или поездом, поэтому и стоимость путевок значительно ниже. Если держать ситуацию на пульсе, то несложно найти "горячие" предложения в пределах 100 евро на одного за два дня путешествия.

В стоимость путевки, как правило, входит трансфер, страховка, проживание в 2-х и 3-местных номерах в трехзвездочных гостиницах (часто на материковой части Италии, где проживание дешевле), завтрак и сопровождение гида.

Некоторые туроператоры предлагают также обзорные экскурсии по городу. Все остальное – еда, сувениры, дополнительные экскурсии и туристические сборы – за ваши деньги.

Преимущество автобусных экспресс-туров в том, что это идеальный вариант для работающих людей, которые стремятся увидеть мир, но у них мало для этого свободного времени, а также есть ограничения в материальном плане.

Поездки бюджетные туроператоры планируют, как правило, на уикенд, поэтому вы сможете в понедельник утром уже быть на рабочем месте, полны впечатлений от поездки.

Вообще, надо понимать, что такие путевки трудно назвать "отдыхом". Программы часто очень насыщены и, как правило, есть один или несколько ночных переездов, поскольку таким образом организаторы экономят деньги на поселении туристической группы в отель, а также время на трансфер. Ясно, что после "сна на колесах" вы не будете чувствовать себя полным сил. Но если есть огромное желание увидеть что-то новое, это не станет для вас препятствием.

Итак, что можно увидеть в Венеции за один или два дня:

Обязательно посетить площадь Сан-Марко

Венецианцы обожают Святого Марка, поэтому неудивительно, что центральная площадь города названа его именем. Эта площадь была местом расположения всех важных офисов венецианского государства и архиепископа с 19-го века. Здесь также проходят многие венецианские фестивали. И здесь все самое дорогое – от сувениров до еды.

Венеция Фото: Владимир Грисюк Венеция Фото: Владимир Грисюк Венеция Фото: Владимир Грисюк Венеция Фото: Владимир Грисюк Венеция Фото: Владимир Грисюк Венеция Фото: Владимир Грисюк 1/6

Поэтому если вы бюджетный турист, то старайтесь в центральной части города ничего лишнего не покупать. Если зайти вглубь города, можно найти такие же сувениры и одежду по более низким ценам, иногда на 50-60%.

На площади Сан-Марко зачастую большое количество туристов, поэтому, когда вы видите в интернете фотографии, где эта площадь полупуста, то имейте в виду – скорее всего эти снимки были сделаны в феврале. Ибо начиная с середины весны и до конца лета там просто не протолкнуться.

Кампанила собора святого Марка

Фактически площадь Сан-Марко это единственное место в Венеции, куда просто необходимо прийти, когда вы приезжаете в Венецию. Здесь сосредоточены самые знаковые здания города. В первую очередь это высокая колокольня Кампанила, откуда открывается просто невероятный вид на город. Наверху есть смотровая площадка, куда можно подняться на лифте.

Имейте в виду, что уже с утра туда выстраивается внушительная очередь. Поэтому, если у вас есть всего день на знакомство с Венецией, идите на площадь Сан-Марко утром и старайтесь посетить там максимальное количество исторических мест. Потому что если вы оставите эту миссию на вторую половину дня, то рискуете провести свой отдых в обществе туристов из Китая в сопровождении селфи-палок.

Базилика Сан-Марко

Это церковь, где почти тысячу лет хранятся мощи Святого Марка – единственного покровителя Венеции. Базилика построена в 829 году и считалась духовным центром и главным символом власти в городе. Там короновали дожей, а после смерти хоронили их тела. Отсюда шли в дальнее плавание капитаны, одним из таких был знаменитый Марко Поло.

Интерьеры и экстерьеры здания можно рассматривать месяцами: старинная мозаика, лепка, скульптуры, витражи, барельефы и фрески. Единственное – смотрите под ноги, пол там неровен из-за того, что собор, как и вся площадь, постоянно подтапливается.

Дворец дожей

На площади Сан-Марко также располагается Дворец дожей – одно из самых известных достопримечательностей Венеции. По замыслу, дворец своим внутренним дизайном должен был поражать иностранных послов.

Именно этим объясняется роскошь и богатство внутренних комнат, над которыми работали величайшие художники того времени: Тициан, Веронезе, Тинторетто, Беллини. Особой гордостью дворца является полотно Веронезе "Апофеоз в Венеции" и "Рай" Тинтроретто – одна из крупнейших по масштабам картин в мире.

Также вам будет интересно увидеть Грант-канал, галерею Академии, библиотеку Марчиана, музей Коррера, мост Риальто и собор Санта-Мария делла Салюте. Если, конечно, на это хватит времени.

На кладбище Сан-Микеле (остров Святого Михаила недалеко от Венеции) можно посетить могилы многих выдающихся деятелей искусства, среди самых известных нам – могилы композитора Игоря Стравинского и поэта Иосифа Бродского.

Старейший мост Венеции

Найти самый старый мост Венеции можно на канале Rio-Arsenale. Узнать его просто: две зубчатые башни из красного камня на берегах канала соединены деревянным мостом, который был построен еще в 17 веке и стоит до сих пор.

Венеция Фото: Владимир Грисюк Венеция Фото: Владимир Грисюк Венеция Фото: Владимир Грисюк Венеция Фото: Владимир Грисюк 1/4

Самое главное, что стоит запомнить – Венеция, как и Париж, стали туристической Меккой. Уже давно разработаны путеводители и карты мест, куда должен пойти каждый, кто туда приезжает. Но настоящую Венецию можно увидеть только на малолюдных улицах далеко от центра. Там еще сохранился покой и атмосфера старинного города, который запомнится вам на всю жизнь.

Напомним, ученые составили рейтинг комфортных для старости стран.

Смотрите видео: ТОП интересных и недорогих путешествий для влюбленных

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram